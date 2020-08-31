Aniden ortaya çıkan hastalık: Meningokok! Meningokok ve menenjit nedir?

Menenjit ve meningokok hastalıkları temas yoluyla yayılabilen hastalıklar arasında yer alıyor. N. menengititis adı verilen bir bakterinin neden olduğu meningokok hastalığı, menenjit (beyin ve omurilik zarlarının enfeksiyonu) ve meningokoksemiye yol açabilen ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Bu hastalıklardan korunmada en iyi yöntemin aşılama olduğunu söyleyen uzmanlar, aşılama programına ne kadar erken başlanırsa koruyuculuğunun o kadar yüksek olacağını belirtti. Peki, menenjit ve meningokok hastalıkları nasıl ortaya çıkıyor, belirtileri nelerdir?

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, meningokok hastalığına herkesin yakalanabileceğini söyleyerek şu bilgileri verdi:

“Meningokok hastalığı sağlıklı olan insanlarda bile sıklıkla, aniden, uyarı vermeden ortaya çıkabilir. Ancak 1 yaşından küçük çocuklarda 16-23 yaş arasındaki ergenler ve genç erişkinlerde ve bağışıklık sistemini etkileyen belirli bir tıbbi sorunu olanlarda risk daha fazladır. Hastalık kişiden kişiye yakın temas (öksürme, öpüşme) veya aynı hanede yaşayan insanlar arasında uzun süreli temas yoluyla yayılabilir.”

ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ



Tüm hastalıklarda olduğu gibi menenjit hastalığında da erken teşhisin önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, “Erken menenjit belirtileri gribi taklit edebilir. Birkaç saat veya gün içinde asıl menenjit belirtileri ortaya çıkar. Çocuklarda baş ağrısı, kusma, yüksek ateş, uykuya eğilim, havale geçirme ve deri döküntüsü en sık görülen belirtilerdir. Erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Meningokok hastalığı tedavi edildiğinde bile ölüm oranı yüzde 10-15’dir. Ayrıca hayatta kalanların yüzde 10-20’sinde işitme kaybı, beyin hasarı, böbrek hasarı, uzuv kayıpları ve sinir sistemi sorunları gibi sakatlıklar bırakabilir.” uyarılarında bulundu.

KORUNMADA AŞILAMA ÇOK ÖNEMLİ



Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, meningokok hastalığına karşı bugüne kadar tavsiye edilen en iyi korunma yönteminin aşılama olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: