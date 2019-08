Tropikal bir meyveden çok daha fazlası: Ananasın faydaları

Ananas tropikal bölgelerde yetişen bir meyvedir. Ananas her öğüne uyum sağlayıp menülere dahil olabilecek bir meyvedir. Özellikle Ege, Akdeniz, Marmara bölgelerinde yetiştiriliyor. Bu meyve %85 su ve zengin C vitamini, folik asit, bromelain, lif içerir. Ananasın Kolesterolü dengelemekten, anemiyi engellemeye, cilt sağlığına yardımcı olmaktan, kilo kontrolüne kadar birçok faydası var. Ananasın mucizelerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ANANASIN FAYDALARI NELERDİR?

ANANAS NEDİR?

Bol lif içeren tropik bir meyve olan ananasın suyu içilebilir, meyve olarak tüketilebilir, kokteyllere salata ve yemekler katılabilir. Kesmesi biraz zor olan bu meyvenin içi sarı, dışarısı kahverengidir. Kalp ve damar hastalıklarında, yanık ve yara tedavilerinde, solunum yolu enfeksiyonlarında önemli rol oynayan bromelain enzimi içerdiğinden dolayı çok faydalı bir meyve olan ananas hemen her gün tüketilebilir. Bromelain enziminin bir diğer faydası da sindirime yardımcı olması ve protein ayrıştırıcı olması. Bu enzim kansere karşı korur. Yüksek miktarda C vitamini içerdiğinden dolayı bağışıklığı güçlendirici etkiye sahiptir. C vitamini içerdiği nedeniyle gribe karşı da koruyucudur.



ANANASIN FAYDALARI

Ananasın faydaları saymakla bitmez. Ananasın faydalarını sizin için şöyle sıraladık:

Kalp hastalıklarına karşı vücudu korur.

Öksürüğün azalmasına yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Kemiklerin güçlenmesinde etkilidir.

Sinüziti hafifletir hatta geçirebilir.

Saç köklerini besleyerek saçların dökülmesini engeller ve saçlara ve canlılık sağlık kazandırır.

Cildin güzelleşmesi, pürüzsüz olması için gereken vitaminleri içerdiğinden dolayı cildi güzelleştirir.

Bronşlardaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

Kan basıncını dengeler.

Gut iltihabını önleyici etkisi görülmüştür.

Bağırsak kurtlarının dökülmesine yardımcı olur.

Kış aylarında hastalıklardan korunmak için gerekli olan C vitaminini içerir.

Hipertansiyonun önlenmesine yardımcı olur.

Diş çürümelerinin önlenmesini sağlar, dişleri güçlendirir.

Kemik sağlığına faydalıdır.

Kilo verdirir.

Fazla ödem ve şişkinlikten kurtarır.

Kanserden koruyucu özelliğine sahiptir.

Bromelain alımını arttırır.

Antioksidan açısından zengindir.

Sarı nokta hastalığını iyileştirme özelliğine sahiptir.



ANANAS SUYU FAYDALARI