Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi
“Analı kızlı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Analı Kızlı çorbasının bir diğer adı da Ekşili Yuvarlama’dır. Analı Kızlı çorbası oldukça farklı lezzetleriyle adından sıkça söz ettiren Gaziantep’in geleneksel yemeklerinden biridir. Analı Kızlı çorbasını özel günlerde, iftar yemeklerinde, yemek davetlerinde, bayramlarda tercih edebilirsiniz. Analı Kızlı çorbası hem oldukça doyurucu hem de besleyici özelliktedir.
Analı Kızlı çorbası 4-6 kişi için hazırlandığında hazırlama süresi ortalama 40 dakika, pişirme süresi ise yaklaşık 30 dakika almaktadır. Analı Kızlı çorbası içerisindeki malzeme çeşitliliği sayesinde oldukça besleyici bir çorbadır. İçerdiği bulgur nedeniyle de Analı Kızlı çorbası oldukça tok tutma özelliğine sahiptir. Analı Kızlı çorbası tüketilirken doğru porsiyonlarda tüketildiği takdirde diyetiniz için bir tehdit oluşturmamaktadır. Gaziantep usulü Analı Kızlı Çorbasına bayılmamak elde değil.
EKŞİLİ YUVARLAMA (ANALI KIZLI) TARİFİ İÇİN MALZEMELER
• 2 su bardağı ince kısırlık bulgur
• 1 su bardağı irmik
• Yarım su bardağı un
• 1 yumurta
• 1 yemek kaşığı salça
• Karabiber, tuz,
• Islatmak için sıcak su
İÇLİ KÖFTELERİ İÇİN;
• 100 gram kıyma
• 1 adet kuru soğan
• Tuz, karabiber
• Çorbası için;
• 1 kase dolusu haşlanmış, pişirilmiş nohut
• Yarım kilo kuşbaşı dana eti
• 1 yemek kaşığı domates salçası
• Yarım yemek kaşığı biber salçası
• 3 diş sarımsak
• 4 parça limon tuzu
• Tuz
ÜZERİ İÇİN;
• 5 yemek kaşığı tereyağ yada sıvı yağ
• 2 yemek kaşığı kuru nane