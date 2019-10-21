Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi

Analı Kızlı çorbası 4-6 kişi için hazırlandığında hazırlama süresi ortalama 40 dakika, pişirme süresi ise yaklaşık 30 dakika almaktadır. Analı Kızlı çorbası içerisindeki malzeme çeşitliliği sayesinde oldukça besleyici bir çorbadır. İçerdiği bulgur nedeniyle de Analı Kızlı çorbası oldukça tok tutma özelliğine sahiptir. Analı Kızlı çorbası tüketilirken doğru porsiyonlarda tüketildiği takdirde diyetiniz için bir tehdit oluşturmamaktadır. Gaziantep usulü Analı Kızlı Çorbasına bayılmamak elde değil.

EKŞİLİ YUVARLAMA (ANALI KIZLI) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

• 2 su bardağı ince kısırlık bulgur

• 1 su bardağı irmik

• Yarım su bardağı un

• 1 yumurta

• 1 yemek kaşığı salça

• Karabiber, tuz,

• Islatmak için sıcak su

İÇLİ KÖFTELERİ İÇİN;

• 100 gram kıyma

• 1 adet kuru soğan

• Tuz, karabiber

• Çorbası için;

• 1 kase dolusu haşlanmış, pişirilmiş nohut

• Yarım kilo kuşbaşı dana eti

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• Yarım yemek kaşığı biber salçası

• 3 diş sarımsak

• 4 parça limon tuzu

• Tuz

ÜZERİ İÇİN;

• 5 yemek kaşığı tereyağ yada sıvı yağ

• 2 yemek kaşığı kuru nane