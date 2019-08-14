Alzheimer hastası yakınlarının bilmesi gerekenler...

Alzheimer belirtileri bazı durumlarda etkilerini geç gösterebilir. Alzheimer’ın nedeni kesin olarak bilinmese de beyin hücrelerinin ölümü, sinirsel iletimin bozulması, çeşitli zehirli maddelerin etkisinin olabileceği tahmin ediliyor. Alzheimer tedavisi için yapılan çalışmaların, beyinde biriken proteinlerin temizlenmesi üzerinedir. Hastalığın başlangıç, orta ve ileri seviyeleri vardır. Yaşamsal aktiviteleri etkileyen bir hastalıktır.

ALZHEİMER NEDİR?

Beynin bazı bölgelerinde proteinler biriktiği için beyindeki sinir hücreleri hasar görür, haberci kimyasal maddeler azalır Sonuçta, bellek ve öğrenme gibi zihinsel beceriler bozulmaya başlar.

ALZHEİMER HASTALIĞI KİMLERDE VE NE SIKLIKTA GÖRÜLÜR?

Alzheimer hastalığı genellikle yaşlılıkta ortaya çıkan bir hastalıktır. 65 yaşın üzerinde 10 kişiden birinde, 85 yaşın üzerinde iki kişiden birinde görülür. Tüm dünyada 20 milyona yakın Alzheimer hastası bulunmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde hemen hemen aynı oranda görülür. Alzheimer hastalığı bulaşıcı ve kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak düşük oranda ailesel bir yatkınlık olabileceği düşünülmektedir.

ALZHEİMER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zihinsel bozukluklar

Genellikle ilk belirtisi unutkanlıktır.

Öğrenme güçlüğü

Konuşma bozukluğu

Yolunu kaybetme

Kişileri tanıyamama

Karar verme güçlüğü

Davranışsal bozukluklar

Huzursuzluk

İlgisizlik

Saldırganlık

Uyku bozukluğu

Amaçsız dolaşma

Hayaller görme

Depresyon

ALZHEİMER HASTALIĞI NASIL SEYREDER?

Alzheimer hastalığı yavaş ilerleyen, ancak zaman içinde günlük yaşamı etkileyerek, hastayı geri dönüşsüz bir şekilde bakıma muhtaç bırakan bir hastalıktır. Hastalığın seyri genel olarak üç evreye ayrılabilir: Başlangıç evresi Orta evre ve İleri evre

Başlangıç seviyesi:

İsimleri, tarihleri unutma

Yolunu şaşırma

Kelimeleri bulamama

İşine, çevresine ilgisizlik

Hastalığını kabul etmeme

Orta evre:

Belirgin unutkanlık

Kişileri tanıyamama

Yıkanma, giyinme gibi gündelik işlerde yardım ihtiyacı

Hayaller görme, depresyon gibi ruhsal bozukluklar

İleri evre: