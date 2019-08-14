Alzheimer hastası yakınlarının bilmesi gerekenler...

Alzheimer nedir? Belirtileri nelerdir?’ gibi sorular bu teşhisin konulduğu hasta yakınları tarafından araştırılıyor. Alzheimer’da, unutkanlık hastalığın ilk belirtisidir. Yavaş ilerleyen bu hastalık genellikle 65 yaş üstündekilerde görülür. Dünyada 20 milyondan fazla alzheimer hastası olduğu biliniyor. Beynin belli bölgelerinde biriken proteinler, beyindeki haberleşmeyi sağlayan sinir hücrelerinin zarar görmesine neden olmasıyla hastalık belirtileri ortaya çıkıyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:45
14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:45
Alzheimer hastası yakınlarının bilmesi gerekenler...

Alzheimer belirtileri bazı durumlarda etkilerini geç gösterebilir. Alzheimer’ın nedeni kesin olarak bilinmese de beyin hücrelerinin ölümü, sinirsel iletimin bozulması, çeşitli zehirli maddelerin etkisinin olabileceği tahmin ediliyor. Alzheimer tedavisi için yapılan çalışmaların, beyinde biriken proteinlerin temizlenmesi üzerinedir. Hastalığın başlangıç, orta ve ileri seviyeleri vardır. Yaşamsal aktiviteleri etkileyen bir hastalıktır.

ALZHEİMER NEDİR?

Beynin bazı bölgelerinde proteinler biriktiği için beyindeki sinir hücreleri hasar görür, haberci kimyasal maddeler azalır Sonuçta, bellek ve öğrenme gibi zihinsel beceriler bozulmaya başlar.

ALZHEİMER HASTALIĞI KİMLERDE VE NE SIKLIKTA GÖRÜLÜR?

Alzheimer hastalığı genellikle yaşlılıkta ortaya çıkan bir hastalıktır. 65 yaşın üzerinde 10 kişiden birinde, 85 yaşın üzerinde iki kişiden birinde görülür. Tüm dünyada 20 milyona yakın Alzheimer hastası bulunmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde hemen hemen aynı oranda görülür. Alzheimer hastalığı bulaşıcı ve kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak düşük oranda ailesel bir yatkınlık olabileceği düşünülmektedir.

ALZHEİMER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Zihinsel bozukluklar
  • Genellikle ilk belirtisi unutkanlıktır.
  • Öğrenme güçlüğü
  • Konuşma bozukluğu
  • Yolunu kaybetme
  • Kişileri tanıyamama
  • Karar verme güçlüğü
  • Davranışsal bozukluklar
  • Huzursuzluk
  • İlgisizlik
  • Saldırganlık
  • Uyku bozukluğu
  • Amaçsız dolaşma
  • Hayaller görme
  • Depresyon

ALZHEİMER HASTALIĞI NASIL SEYREDER?

Alzheimer hastalığı yavaş ilerleyen, ancak zaman içinde günlük yaşamı etkileyerek, hastayı geri dönüşsüz bir şekilde bakıma muhtaç bırakan bir hastalıktır. Hastalığın seyri genel olarak üç evreye ayrılabilir: Başlangıç evresi Orta evre ve İleri evre

Başlangıç seviyesi:

  • İsimleri, tarihleri unutma
  • Yolunu şaşırma
  • Kelimeleri bulamama
  • İşine, çevresine ilgisizlik
  • Hastalığını kabul etmeme

Orta evre:

  • Belirgin unutkanlık
  • Kişileri tanıyamama
  • Yıkanma, giyinme gibi gündelik işlerde yardım ihtiyacı
  • Hayaller görme, depresyon gibi ruhsal bozukluklar

İleri evre:

  • Aile üyelerini tanıyamama
  • Yemek yemede, yürümede güçlük
  • İdrarının, dışkısını tutamama
  • Ciddi davranış bozuklukları
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