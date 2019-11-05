Alzheimer hastalığı tarih oluyor! Dört haftada geçiyor

Çinli bilim insanları, alzheimer tedavisinde çığır açacak yeni bir ilaç ürettiklerini açıkladı. İlacın, hastalığı 4 haftada iyileştirdiği öne sürüldü.

Çin Bilimler Akademisi Şangay Materia Medica Enstitüsü'nden bilim insanları, geçtiğimiz aylarda alzheimer’ın tedavisi için bir ilaç üretmek üzere olduklarını ve yakın zamanda müjdeli bir haber vermek istediklerini duyurmuştu. Enstitü başkanı Geng Meiyu, Cell Research (Hücre Araştırması) dergisinde yayımlanan makaleyle, alzheimer'dan mustarip kişilerin bilişsel işlevlerini 4 hafta gibi kısa bir sürede düzeltebilen bir ilaç geliştirmeyi başardıklarını açıkladı.

Bilim insanları, düzenli olarak deniz yosunu tüketenlerde alzheimer'e rastlama oranının düşüklüğünden yola çıktıklarını söyledi.

YÜZLERCE HASTA ÜZERİNDE DENENDİ

Şanghay merkezli Green Valley adlı şirket, Oligomannate ismi verilen ilacın 818 hasta üzerinde büyük bir titizlikle denendiğini ve başarısının teyit edildiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Çin’in İlaç Güvenliği Kurumu, klinik deneylere devam edilmesi koşuluyla Oligomannate’nin satışına onay verdi. İlaç Çin'de “çok yakında” piyasaya çıkacak. Oligomannate'in ülke dışında satışı için de izin başvurusu yapılırken, 2020'nin başlarında ABD ve Avrupa'da da klinik deneyler gerçekleştirilecek.