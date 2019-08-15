Altın sütün mucizevi faydaları

Son yılların popüler ürünlerinden birisi olan altın süt, birçok faydası ile dikkat çekiyor. Antioksidan içeren altın sütte bulunan zerdaçal, güçlü antioksidonlardan birisidir. Karaciğer yağlanmasından öksürüğe kadar sayısız hastalığın geçmesinde yardımcı olan altın süt, ağrı kesici etkisi de göstermektedir. Cildini güzelleştirmek isteyenlerin de kullandığı altın sütte karabiber de bulunmaktadır.

ALTIN SÜT NEDİR?

Altın sütteki ana madde, curcumin olan ana bileşik olan Curcuma bitkisindeki bir polifenol olan bazı seri antioksidan, anti-kanser ve anti-inflamatuar içeren zerdeçaldır. Altın süt için diğer bir malzeme de karabiber, karabiberle zerdeçal birleştirdiğinizde, curcumin'in biyolojik açıdan erişilebilirliğini kat kat arttırırsınız. Bu, vücudunuzun daha fazlasını alabileceği anlamına gelir. Altın sütü içtiğinizde kendinizi daha iyi hissedersiniz, içiniz temizlenmiş gibi olur. Sonuçta, zerdeçal karaciğerin genel sağlığını iyileştirmekte ve vücudunuzda etkili bir şekilde detoks yapabilmektedir.

ALTIN SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?