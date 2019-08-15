Altın sütün mucizevi faydaları

Son yılların popüler ürünlerinden birisi olan altın süt, birçok faydası ile dikkat çekiyor. Antioksidan içeren altın sütte bulunan zerdaçal, güçlü antioksidonlardan birisidir. Karaciğer yağlanmasından öksürüğe kadar sayısız hastalığın geçmesinde yardımcı olan altın süt, ağrı kesici etkisi de göstermektedir. Cildini güzelleştirmek isteyenlerin de kullandığı altın sütte karabiber de bulunmaktadır.
ALTIN SÜT NEDİR?
Altın sütteki ana madde, curcumin olan ana bileşik olan Curcuma bitkisindeki bir polifenol olan bazı seri antioksidan, anti-kanser ve anti-inflamatuar içeren zerdeçaldır. Altın süt için diğer bir malzeme de karabiber, karabiberle zerdeçal birleştirdiğinizde, curcumin'in biyolojik açıdan erişilebilirliğini kat kat arttırırsınız. Bu, vücudunuzun daha fazlasını alabileceği anlamına gelir. Altın sütü içtiğinizde kendinizi daha iyi hissedersiniz, içiniz temizlenmiş gibi olur. Sonuçta, zerdeçal karaciğerin genel sağlığını iyileştirmekte ve vücudunuzda etkili bir şekilde detoks yapabilmektedir.
ALTIN SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?
- Bu sütün içerisinde birden fazla antioksidan olduğundan bir bardağı bir tüm vücudun serbest radikalli hücrelerde temizlenmesini ağlar. Güçlü bir antioksidan olan bu karışım aynı zamanda bağışıklıkta zararlı virüslere karşı koruma kalkanı oluşturur.
- Vücuttaki deforme olmuş hücreleri yenileyerek sadece cildi güzelleştirmez. Aynı zamanda saçların daha parlak görünmesini sağlar. Bunun yanı sıra sinir sistemindeki hücreleri de yenilediğinden stres, depresyon ve yorgunluk gibi rahatsızlıkların riskini azaltır.
- Vücudun ihtiyacı olan günlük enerjinin 5 katını sağlar. Gün içerisinde daha dinç sağlıklı görünmesini sağlarken uzun süre tokluk hissi verir. Bu saye de diyet listelerinde ilk sıralarda yerini alır. Mide ve bağırsaklarda gün içerisinde bazı besinlerden dolayı oluşan toksinlenmeyi engelleyerek daha sağlıklı fonksiyon göstermelerini destekler.
- Tüm vücuttaki zararlı hücreleri idrar yolu ile atar. İçerisinde bulunan besinler vücuttaki hormon düzeyini dengelediğinden tiroit gibi hastalıkların oluşumunu önler.
- Baş ağrısı, diş ağrısı ve ağız yaralarına da iyi gelir.