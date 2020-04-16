Zuzubak otu neye iyi geliyor?

Zuzubak otunun faydaları merak ediliyor. Zuzubak otu Batman’da köylülerin geçim kaynağı olmasının ardından popüler oldu. İlkbaharın gelmesiyle Batman'ın yüksek dağlarında yetişen zuzubak, güzel kokulu bir bitkidir. Peki, yemeklere tuzla katılan bu bitki neye iyi geliyor?

Kayalıklarda yetişen zuzubak otunun birçok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Köylüler tarafından şifa olduğu söylenen zuzubak otunun güzel kokusuyla yemeklere tat verdiği ifade ediliyor. Otun kendileri için kısa bir süreliğine de olsa geçim kaynağı olduğunu belirten köylüler, insanın bu otu yediği zaman rahatladığını ve hastalıklara iyi geldiğini belirtiyor.