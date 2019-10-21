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  3. Altı cacıklı nasıl yapılır? İşte altı cacıklı tarifi

Altı cacıklı nasıl yapılır? İşte altı cacıklı tarifi

Altı cacıklı nasıl yapılır" İşte altı cacıklı tarifi

“Altı cacıklı nasıl yapılır?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Altı Cacıklı, Güneydoğu Anadolu mutfağına ait, oldukça lezzetli bir yemek çeşididir. Güneydoğu Anadolu mutfağının ne kadar geniş ve ne kadar leziz yemeklere sahip olduğunu biliyoruz. İşte bu leziz yemeklerden bir tanesi de Altı Cacıklıdır. Kesinlikle denenmesi gereken bir tariftir. Misafirleriniz için Güneydoğunun Altı Cacıklı yemeğini yapabilirsiniz. Eminiz ki herkes bayılacak.

Altı Cacıklı yapmak için kuzu kuşbaşı et, taze sarımsak, domates, domates salçası, tuz, karabiber, tırnak pide ve yoğurt gerekmektedir. Altı Cacıklınızın daha lezzetli olmasını istiyorsanız yoğurdunu kendiniz evinizde yapabilirsiniz. Böylesi hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olacaktır. Tabi ki hazır yoğurt da kullanılabilir. Altı cacıklı tüketirken porsiyonlara dikkat edildiği takdirde diyetiniz için hiçbir sorun teşkil etmez. Kararında yemekte fayda vardır. 
 
ALTI CACIKLI (GÜNEYDOĞU ANADOLU) TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
Malzemeler
 
Yarım çay bardağı zeytinyağı
250 gr kuzu kuşbaşı et
500 gr taze sarımsak
4 domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
 
SERVİS İÇİN
 
2 tırnak pide
300 ml yoğurt
 
ALTI CACIKLI (GÜNEYDOĞU ANADOLU) NASIL YAPILIR?
 
Kuşbaşı etleri zeytinyağında kavurun. Doğradığınız taze sarımsakları ilave edin. Sarımsakları sararıncaya kadar kavurun. Kabuğunu soyup küp doğradığınız domatesleri ilave edip, domatesler yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin. Salça ve bir miktar su ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp pişirin. Servis tabağına küp doğradığınız tırnak pideleri yerleştirin. Üzerine 3 yemek kaşığı çırpılmış yoğurt ekleyin. En üste pişen etleri paylaştırıp sıcak servis yapın.
 
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