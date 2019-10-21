Altı cacıklı nasıl yapılır? İşte altı cacıklı tarifi

Altı Cacıklı yapmak için kuzu kuşbaşı et, taze sarımsak, domates, domates salçası, tuz, karabiber, tırnak pide ve yoğurt gerekmektedir. Altı Cacıklınızın daha lezzetli olmasını istiyorsanız yoğurdunu kendiniz evinizde yapabilirsiniz. Böylesi hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olacaktır. Tabi ki hazır yoğurt da kullanılabilir. Altı cacıklı tüketirken porsiyonlara dikkat edildiği takdirde diyetiniz için hiçbir sorun teşkil etmez. Kararında yemekte fayda vardır.

ALTI CACIKLI (GÜNEYDOĞU ANADOLU) TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Malzemeler

• Yarım çay bardağı zeytinyağı

• 250 gr kuzu kuşbaşı et

• 500 gr taze sarımsak

• 4 domates

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

SERVİS İÇİN

• 2 tırnak pide

• 300 ml yoğurt

ALTI CACIKLI (GÜNEYDOĞU ANADOLU) NASIL YAPILIR?

Kuşbaşı etleri zeytinyağında kavurun. Doğradığınız taze sarımsakları ilave edin. Sarımsakları sararıncaya kadar kavurun. Kabuğunu soyup küp doğradığınız domatesleri ilave edip, domatesler yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin. Salça ve bir miktar su ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp pişirin. Servis tabağına küp doğradığınız tırnak pideleri yerleştirin. Üzerine 3 yemek kaşığı çırpılmış yoğurt ekleyin. En üste pişen etleri paylaştırıp sıcak servis yapın.