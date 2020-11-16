Alt ıslatma problemi yetişkinliğe kadar devam edebilir

Çocuklarda alt ıslatma problemi aileler tarafından araştırılıyor. Çocuk ve ailelerin sosyal yaşamını sekteye uğratan bu rahatsızlığı ve nasıl başa çıkılması gerektiğini Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Levend Özkan, şu bilgileri verdi:



“5 yaşın altındaki çocuklarda gece altını ıslatma normal kabul edilebilir. Yedi yaş civarı çocuklarda görülme sıklığı yüzde 5 ila 10’dur. Yaşla beraber altını ıslatma da azalır. Yedi yaşından sonra her sene hastaların yüzde 15 kadarında azalma beklenir. Söz konusu hastaların yüzde 7 kadarında bu rahatsızlığın erişkin yaşlara kadar sürebildiği gözlemlenmiştir.”

TEDAVİ KISIRLIĞA YOL AÇMAZ

Rahatsızlığın çocuk ve ailenin sosyal hayatını etkileme boyutuna ulaştığı takdirde doktora başvurulması gerektiğini anlatan Özkan şunları dile getiriyor: