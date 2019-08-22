Cilde canlılık ve tazelik katan çay: Alıç!

Alıç çok eski zamanlardan beri şifa niyetine kullanılmakta ve birçok ilacın içerisine konularak gerek sağlık için gerekse güzellik için kullanılmaktaydı. Geleneksel yöntemlerde alıç, kalp atışlarından (nabızdan) kaynaklanan kalp hastalıklarının tedavisinde, yüksek tansiyon, göğüs ağrısı ve kalp yetmezliği gibi sağlık problemlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Günümüzde ise, alıçın çiçekleri, meyveleri ve yaprakları, bir çok ilacın yapımında kullanılmaktadır. Alıç çayının sakinleştirici özelliği sayesinde bu çay tüketilerek sinir ve stresten uzaklaşılabilir. Antioksidan özelliği sayesinde cilde canlılık ve tazelik verir.

ALIÇIN FAYDALARI

1.Alıç zayıflamaya yardımcıdır, Alıçın yağ yakıcı bir özelliği vardır. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır bu da daha fazla kalori yakmanızı destekler.

2.Yüksek tansiyonu düşürür, Alıç özellikle tansiyon hastaları kimseler için en büyük ilaç sayılabilir. Hem çok yüksek tansiyonun hem de çok düşük tansiyonun kontrol edilmesine yardımcı olur.

3.Bağışıklık sistemini güçlendirir, Alıç, içermiş olduğu vitamin C sayesinde, vücutta biriken tehlikeli toksin maddelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Antioksidanlar açısından çok iyi bir kaynak olan alıç, beyaz kan hücrelerinin aktivitesini güçlendirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

4.Stresi azaltır, Alıç çayının sakinleştirici özelliği ile sinirlilik hali ve stres gibi sıkıntılarla başa çıkılabilir. Stresi minimum seviyeye indirir.

5.Enerji verir, Alıç, koroner kan damarların genişleyip açılmasını sağladığı için, damarlardan daha fazla miktarda kan geçmesine yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı, alıç, daha dinç ve canlı hissedilmesine yardımcı olur.

6.Cildin temizlenmesine ve korunmasına yardımcı olur, Antioksidan özelliği sayesinde cildin temizlenmesine ve korunmasına yardımcı olur. Cilt üzerinden oluşan, yanık izleri ve yaraların ya da akne ve sivilcelerin tedavisinde iyileştirici gösterir, aynı zamanda alıç egzema ve sedef hastalığı gibi sağlık problemlerini giderir

7.Bağırsak Enfeksiyonlarını giderir, Alıç, içermiş olduğu bazı bileşenlerin yardımı ile kabızlığı tedavi ettiği gibi, bağırsak enfeksiyonlarını da giderir.

8.Karaciğer hastalıklarını önler, Hala devam eden ve henüz sonuçlanmayan araştırmalara göre alıç, karaciğer sağlığını koruyucu etki göstermektedir.

9.Kalp sağlığına fayda sağlar, Alıç yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol sonucu oluşan kalp hastalığına karşı önlem alır. Düzenli kullanımda alıç kan akışını arttırarak kan basıncını düşürmekte dolaşımı geliştirmektedir.

10.Sindirimi kolaylaştırır, Alıç, besin sindirimini geliştirmek için bağırsak florası ile ilgili organik bileşenleri barındırmaktadır. Böylece sindirim sürecini geliştirerek kabızlık, şişkinlik, kramp ve kolon gibi durumlardan kanser veya ülserler gibi daha ciddi durumlara kadar tedavi için yardımcı olabilmektedir.

11.Uykusuzluğu giderir, Sinir sistemini rahatlatarak düzenli ve sağlıklı bir uyku çekmenizi sağlar.

ALIÇIN BESİN DEĞERLERİ NEDİR?

100 gram alıcın içerisinde; 0.38 gram yağ, 0.5gram lif, 0.44gram protein, 187mg potasyum, 1mg sodyum, 25 gram karbonhidrat bulunmaktadır.

ALIÇIN ZARARLARI NELERDİR?

Her besinde olduğu gibi alıç da fazla tüketilme sonucunda sıkıntılara sebep olabilir. Bilinçli tüketilmesi gereken besinlerden biridir.

-Aşırı miktarda alıç tüketilmesi, karın ve mide ağrısına, yorgunluğa, bulantıya, baş dönmesine, nefes darlığına, kalp ritminde düzensizliğe, ruhsal bazı sıkıntılara ve bir takım alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir.

-Aşırı alıç tüketimi kalp çarpıntısına sebep olur.

-Çok fazla miktarda alıç tüketmek, baş ağrısı, migren, vertigo gibi sağlık problemlerine yol açabilmektedir.

-Hamile ve emziren kadınların Alıç kullanmamaları tavsiye edilir.

ALIÇ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

İnce kıyılmış 1 tatlı kaşığı alıç bitkisi bir bardak kaynar suyla haşlandıktan sonra 10 dakika demlenir ve süzülerek içilir. Balla tatlandırılabilir. Günde 2-3 bardak içilebilir.

Tedavide yalnızca çiçekli alıç yaprağı kullanılmalıdır. Alıç meyvası veya çiçeksiz yaprağı yeterli etkiye sahip olmadığı için kullanılmamalıdır.