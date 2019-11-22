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  3. Aleyna Tilki'den sert çıkış: 'Bunu sormak hoş değil'

Aleyna Tilki'den sert çıkış: 'Bunu sormak hoş değil'

Aleyna Tilki'den sert çıkış: 'Bunu sormak hoş değil'

Sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki yaptığı bir açıklama ile yine gündeme oturdu. Aleyna Tilki geçtiğimiz akşam katıldığı bir parti öncesi muhabirlerin sorduğu bir soruya sinirlendi. Tilki'nin, "Sevgiliniz Kadir Güneş bu gece size eşlik edecek mi?" sorusuna yanıtı sert oldu.

Aleyna Tilki önceki gece Asmalı Mescit'te bir partiye katıldı. Yırtık çorapları ile dikkat çeken Tilki'ye muhabirlerden, "Sevgiliniz Kadir Güneş bu gece size eşlik edecek mi?" sorusu geldi. Şarkıcı Aleyna Tilki bu soruya sert bir cevap verdi. 

"BUNU SORMAK HOŞ DEĞİL"

Aleyna Tilki, Kadir Güneş ile ilgili gelen soruya yanıt olarak, "Bunu sormak hoş değil. Şu an anlaştığım yapım şirketinin heyecanını yaşıyorum. Çok önemli bir anlaşma yaptık" dedi.


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