Alerjiye neden olan meyve ve sebzeler

Sonbaharda artan polenle birlikte çocuklarda meyve ve sebze alerjilerinin şiddetinin arttığını belirten Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, en sık görülen şikayetin çiğ sebze ve meyvelerin yenilmesinden 5-10 dakika sonra meydana geldiğini söyledi.



DHA'ya açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, alerjinin erişkinlerde daha sık olmak üzere hem çocuk hem de erişkin yaş grubunda görülebileceğini belirtti.

5-10 DAKİKA SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

En sık görülen şikayetin çiğ sebze ve meyvelerin yenilmesinden 5-10 dakika sonra meydana geldiğini ifade eden Doç. Dr. Nacaroğlu, şu bilgileri verdi:



“Bu sırada ağız, boğaz ya da dudaklarda, hafif ödem ve şişliğin eşlik ettiği, kaşıntı, yanma ya da karıncalanma hissi yaşanabilir. Şikayetler besinin ağızla temasıyla başlar ve yutulmasının ardından karın ve midede rahatsızlık hissi, bulantı gibi sindirim sistemini ilgilendiren şikayetler görülebilir. Daha az sıklıkla boğazda ve göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı, kusma, ishal ve bilinç kaybı gibi daha ciddi şikayetlerin gelişebildiği de görülmüştür.”

ALERJİYE NEDEN OLAN MEYVE VE SEBZELER

Nacaroğlu, alerjiye neden olan meyve ve sebzeleri şöyle sıraladı:

“Çimen polenine alerji varsa domates, portakal, fıstık ya da pazı yediğinizde şikayetleriniz gelişebilir.

Huş ağacına alerjisi olanlarda elma, fındık, havuç, vişne, patatese karşı şikâyetler oluşabilir.

Yabani ot polenine alerjisi olanlarda da kereviz, biber, zencefil ve kimyon tüketimine hassasiyet yaşanabilir.”

“ALERJİYE KARŞI ÇİĞ DEĞİL PİŞİRİP TÜKETİN”

Oral-alerji sendromu olan hastaların hepsinde polen alerjisinin mevcut olduğunu belirten Doç. Dr. Nacaroğlu, şu bilgileri verdi:

“Fakat bazen polen alerjisi hastanın fark edemeyeceği kadar hafif şiddetli olabilir. Böyle durumlarda deri ya da kan testleri ile polen alerjisi gösterebiliriz.

Son yıllarda geliştirilen bileşene dayalı tanı yöntemi ile de birçok polen ve besin arasındaki çapraz ilişki gösterilebilir. Besin yükleme testi ile de besin alımı sırasında hastada gelişen bulguların ve reaksiyonların gözlenmesi yolu ile tanıda kullanılmaktadır.

Deri testi ve besin yükleme testinin doğru ve güvenli bir şekilde uygulanabilmesi için çocuk veya yetişkin alerji uzmanları tarafından yapılması gerekmektedir.

Polen ile gıdalar arasında ortak protein yapısına bağlı gelişen oral alerji sendromunda tedavide semptomlara yol açan meyve ve sebzelerin çiğ formlarından kaçınma genelde yeterli olmaktadır.

Hastaların çoğunda şikayete neden olan meyveleri veya sebzeleri pişirilmiş halde yiyebilir, çünkü proteinler ısıtma işlemi sırasında bozulur, böylece bağışıklık sistemi ısıtıldığında alerjenler parçalandığı için bu besinleri tanımaz. Ancak bu durum için istisnası olan gıdalarda bulunmaktadır.

Kuruyemişlerin hem çiğ hem de kavrulmuş formları oral-alerji semptomlarına neden olabilmektedir.

Polenler için uygulanan alerji aşıları (immunoterapi) polen-besin sendromuna yol açan polenlere hassasiyeti azalttığı için besinlere olan duyarlılığı da azaltıp başarılı olduğu gösterilmiştir.”