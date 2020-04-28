Alerjiye neden olan besinler nelerdir? Besin alerjisi belirtileri nelerdir?

Hangi besinler alerji yapıyor vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Besin alerjisinin görülme sıklığının dünyada da arttığını belirten uzmanlar, besin alerjilerin de görülen en ciddi reaksiyonun ölümcül olabilen “Alerjik şok” tablosu olduğunu belirtti. Peki, besin alerjisi nedir? Besin alerji belirtileri nelerdir? Doç.Dr. Sakine Işık, alerjiye neden olan besinler hakkında bilgi verdi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Sakine Işık, “Besin alerjisinde şikayetler bağışıklık sistemimizin besinlerdeki proteini “tehlike” olarak algılayıp, anormal tepki vermesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Besin alerjisi sıklıkla bebeklik ve çocukluk çağında görülmekle birlikte erişkin dönemde de ortaya çıkabilir. Besin alerjisi görülme sıklığı tüm dünyada artmaktadır ve bir halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Araştırmaların sonucuna göre besin alerjisi erişkinlerde yüzde 3, çocuklarda yüzde 6 sıklıkta görülmektedir. Yüz yetmiş kadar besinin alerjiye neden olduğu bilinmektedir. Ülkemizde besin alerjisine en sık neden olan besinlerin başında; inek sütü, yumurta, fındık, ceviz gibi kuru yemişler, yer fıstığı, soya, buğday, balık, kabuklu deniz ürünleri ve daha nadir olarak da mercimek, susam, kırmızı et gelmektedir.” dedi.

NELER YAPILMALIDIR?

Besin alerjilerinin iki şekilde bulgu verdiğini ifade eden Dr. Işık, şu şekilde konuştu: