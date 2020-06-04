Alerjik hastalık öğrencinin sınav performansını etkiler mi?

Alerjik hastalıklar öğrencileri sınavda etkiliyor. Sınavlar yaklaştıkça hem anne babalarda hem de öğrencilerde stres başladı. Bu durum alerjik hastalıkları bulunan öğrenciler için daha büyük bir strese sebep oluyor. Çünkü alerjik hastalığı olan çocukların sınavda nezle, kaşıntı, burun tıkanıklığı gibi sorunlarla baş etmesi başarıyı etkiliyor.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Alerjik hastalıklar neden olduğu şikâyetlerle sınav performansını olumsuz etkileyebilir. Özellikle alerjik nezle nedeniyle oluşan burunda kaşıntı, peş peşe hapşırıklar, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı, hem ders çalışırken hem de sınav esnasında dikkat dağınıklığına neden olabilir.” dedi.



Özellikle alerjik nezle (alerjik rinit) nedeni ile oluşan burunda kaşıntı, peş peşe hapşırıklar, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı, hem ders çalışırken hem de sınav esnasında dikkat dağınıklığına neden olabileceğine dikkat çeken İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Tıkalı ve rahatsız bir burunla uyumak, gece uyku kalitesinin bozulmasına ve dolayısıyla hem huzursuzluğa neden olabilir hem de zihnin çalışma süreci üzerine ve dikkatin toparlanması üzerine olumsuz etki eder. Alerjik göz nezlesi de (alerjik konjonktivit) göz de kaşınmalara, sulanmaya ve kızarıklıklara neden olarak sınav esnasında sorulara odaklanmakta zorlanmaya neden olabilir. Tüm bunlar alerjik hastalıkların kontrol altına alınması ile önlenebilir.” diye konuştu.



DİĞER ÖĞRENCİLERİ DE RAHATSIZ EDEBİLİRLER



Alerjik kişinin sınav esnasında oluşturduğu şikâyetlerin diğer öğrencileri de rahatsız edeceğini hatırlatan Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Sınav esnasında alerjik kişinin elinde olmadan oluşan sık hapşırıkları, burun çekme hareketleri özellikle Kovid-19 hastalığıyla mücadele ettiğimiz şu dönemde çevreyi de rahatsız ve huzursuz edebileceği için aynı sınıfta sınava giren diğer kişilerin de kaygılanmasına ve dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecektir. Bu tarz şikâyeti olanların hekimleri ile görüşmeleri, tedavi ve öneri desteği almaları hem kendileri hem de beraber sınava girecek arkadaşları için çok önemlidir” diye konuştu.

ASTIM HASTALIĞI OLAN KİŞİLER ÖNLEMİNİ ALMALI



Sınav sürecinde astımın da olumsuz etkilerinin olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Astımın neden olduğu öksürükler, nefeste sıkışma hissi nedeniyle yine sınav performansını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden şikâyeti olan hastaların ‘astım kontrol durumu’ değerlendirilmesinin yapılması ve gerekli görülürse tedavi desteği almaları sınav başarılarını olumlu etkileyecektir. Astım olanların doktor raporu eşliğinde nefes açıcılarını sınav esnasında yanında bulundurmalarına izin verilmiştir” ifadelerini kullandı.

SINAV ÖNCESİNDE HEKİM DESTEĞİ ALINMALI



Doç. Dr. Mehtap Kılıç, sınav kaygısı ve stresiyle artış gösterebilecek diğer alerjik hastalıkları da söyle sıraladı: