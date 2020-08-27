Her ilişkide problemler ve monotonlaşma olabilir. Karşılıklı saygının, sevginin ve güvenin olduğu yerde tüm bunların üstesinden gelinebildiği gibi aldatma gibi telafisi olmayan sorunlarda ilişkiyi toparlamak zor bir hâl alıyor. Aldatma sonrası ilişkinin toparlanmasının zor olduğunu belirten uzmanlar, ilişkinin kişileri daha fazla mutlu etmediği yerde bir uzmandan yardım alarak yaşanan problemlere çare aranması gerektiğini söyledi.



ALEM Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Uzman Klinik Psikolog Cansu Güney, "Aldatma sonrası ilişki yeniden toparlanır mı?" sorusunun cevabını şöyle açıklıyor: