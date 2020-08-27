27 Ağustos 2020 Perşembe 17:04 | Son Güncelleme:
Her ilişkide problemler ve monotonlaşma olabilir. Karşılıklı saygının, sevginin ve güvenin olduğu yerde tüm bunların üstesinden gelinebildiği gibi aldatma gibi telafisi olmayan sorunlarda ilişkiyi toparlamak zor bir hâl alıyor. Aldatma sonrası ilişkinin toparlanmasının zor olduğunu belirten uzmanlar, ilişkinin kişileri daha fazla mutlu etmediği yerde bir uzmandan yardım alarak yaşanan problemlere çare aranması gerektiğini söyledi.
Aldatma sonrası ilişki yeniden toparlanır mı?
Aldatma ilişkileri en çok yıpratan ve yıkıcı olan bir sorundur. Uzmanlar bu durumun aldatılan kişide geri dönüşü olmayan travmalar bırakırken aldatan kişinin öz saygısında da büyük hasarlar yarattığını belirtiyor. Peki, aldatma sonrası ilişki yeniden toparlanır mı?
Her ilişkide problemler ve monotonlaşma olabilir. Karşılıklı saygının, sevginin ve güvenin olduğu yerde tüm bunların üstesinden gelinebildiği gibi aldatma gibi telafisi olmayan sorunlarda ilişkiyi toparlamak zor bir hâl alıyor. Aldatma sonrası ilişkinin toparlanmasının zor olduğunu belirten uzmanlar, ilişkinin kişileri daha fazla mutlu etmediği yerde bir uzmandan yardım alarak yaşanan problemlere çare aranması gerektiğini söyledi.
ALEM Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Uzman Klinik Psikolog Cansu Güney, "Aldatma sonrası ilişki yeniden toparlanır mı?" sorusunun cevabını şöyle açıklıyor:
"Aldatma sonrası ilişki yeniden toparlanır mı? Bunun net bir cevabı yok. Bu tamamen ilişkideki kişilere bağlıdır. Öncelikle aldatan tarafın nasıl bir tutum göstereceği önemlidir. Aldatılan tarafın duygularını anlamaya çalışıp, yol açtığı hasarı onarmak için gösterdiği çaba büyük önem taşır. Aldatılan taraf, partnerinin tüm çabalarına karşın bu durumu sürekli gündemde tutar, bu durumu geçmişte bırakmaktan kaçınırsa, kısır döngüye girilir ve ilişkiyi toparlama çabası sonuçsuz kalır. Bazı durumlarda aldatmadan sonra ilişki kendisini tamir edebilir ve önceki durumuna veya önceki durumundan daha tatminkar bir hale gelebilir. Tüm bunlar ilişkinin dinamiğine ve kişilerin isteğine bağlıdır."