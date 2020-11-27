Alaska tatlısı tarifi! Soğuk Alaska tatlısının yapılışı

Alaska tatlısı adından da anlaşılacağı üzere soğuk yenen bir tatlıdır. Alaska tatlısı tarifi süt, kakao, margarin gibi evde bulunan malzemelerle yapılır. İşte Alaska tatlısının yapılışı ve malzemeleri...



ALASKA TARİFİ İÇİN MALZEMELER



1, 5 su bardağı toz şeker



1 kg Süt

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek Kaşığı Un

2 yemek kaşığı Kakao

75 gram tereyağ ya da margarin



ALASKA TARİFİ YAPILIŞI



Alaska tatlısı için bütün malzemeleri kaynatın ve soğutulmuş sütün içine ekleyin. Tabi ki bu açık süt için geçerli pastörize süt için kaynatmaya gerek yok direk kullanabilirsiniz.

Malzemeler iyice karıştırarak ve pudingten daha katı bir hale gelene kadar pişirilir.

Katılaşarak pişen muhallebi ıslatılmış bir kalıba ya da kaba alın.

Kabınızın altına jelatin serin çünkü çıkması zor olabilir kırılma falan olabilir.

Muhallebi dışarda iyice soğuduktan sonra buzdolabınızın dondurucu bölümüne koyup iyice donana kadar bekleyin bu yakalaşık 6-8 saat sürebilir.

Donan Alaska tatlısını ters çevirerek kalıptan çıkarın, biraz dinlendikten sonra keserek servis yapabilirsiniz. Üzerini çikolata sosuyla ya da çikolata parçacıklarıyla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...