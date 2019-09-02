Alabaş emziren annelerin sütünü arttırmaya yardımcı oluyor

Alabaş, ülkemizde son zamanlarda tanınmaya başlanan bir sebze çeşididir. Doğanın şifa niyetine bizlere sunduğu bu sebzenin içinde çok değerli besin öğeleri bulunuyor. Alabaş, çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilen bir sebzedir. Turpgiller familyasından gelmektedir. Son yıllarda manavlarda ve marketlerde bulunma sıklığı artan alabaş, en çok Marmara Bölgesi’nde yetişmektedir. Sayısız faydasının yanı sıra yemeklere de güzel bir tat katan alabaş, bolca vitamin içermektedir.

ALABAŞ NEDİR?

Alabaş, lahanagillerden gelmektedir. Son zamanlarda marketlerde, manavlarda çok fazla bulunduğundan bir hayli merak konusu oldu. Türkiye’de çok yakın zamanlara kadar yetişmeyen alabaş, ülkemizde daha yeni yetişmeye başlamıştır. Yurt dışında ise isimleri şu şekildedir; kohlrabi ve cennet topuzu. Beyaz ve yeşil arası bir renge sahiptir ve görüntü olarak turpu andırmaktadır. İçeriğindeki başlıca vitaminler ve elementler; potasyum, fosfor, kalsiyum ve demir elementleri, A, B ve C vitaminleri. Alabaş otu tüm mevsimlerde yetişebilmekte, bu da onun çok önemli bir özelliğidir. Aynı zamanda kalorisi düşük olduğundan diyetlerde de rahatlıkla kullanılabilir.

ALABAŞIN FAYDALARI NELERDİR?

Kansere karşı koruyucudur; güçlü bir antioksidan kaynağı olan alabaş, özellikle akciğer ve kalınbağırsak kanserine yakalanma riskini azaltır.

Kilo vermeye yardımcı özelliktedir; oldukça düşük kaloriye sahiptir ve oldukça yüksek lif miktarı sayesinde tok hissetmeye yardımcı olur. Sindirim için faydalıdır.

Katarakt ve Felç riskini azaltmaya yardımcıdır, büyük ölçüde engeller.

Kalp ve sinir hastalarına iyi gelir.

İçerisinde bulundurduğu besin değerlerinden demir oldukça yüksek miktardadır. Kansızlık sıkıntısı yaşayanlara önerilmektedir.

İçerisinde bulundurduğu potasyum sayesinde tansiyonu dengeleme konusunda üstüne tanımıyor, özellikle tansiyon sorunu olanlara önerilmektedir.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

Kan basıncını düzenleyerek, yorgunluk, sinir, stres gibi can sıkıcı durumların da önüne geçebiliyor.

Böbrek sağlığını korumada ve iyileştirmede olumlu etkileri vardır.

İçerdiği bol vitamin sayesinde çoğu hastalığa ve virüse karşı savaşıyor. Bünyeyi besliyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının hızla geçmesini sağlıyor, grip ve nezle gibi sorunları hızlıca ortadan kaldırıyor.

Alabaş turbunun yumru kısmı çıkarılarak suyu sıkılıyor. Buradan çıkarılan su ise geçmek bilmeyen öksürüğe çare oluyor.

Romatizma ağrılarını hafifletmeye yardımcı oluyor.

Emziren annelerin sütünü arttırmaya yardımcı oluyor.

ALABAŞ NERELERDE BULUNUR?

Ülkemizde en çok Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinde, Ege Bölgesinde iste İzmir’de yetişmektedir. Büyük marketlerin manav bölümlerinde, manavlarda ya da semt pazarlarında kolayca bulunabiliyor.

ALABAŞ NASIL TÜKETİLİR

Alabaş otunun iç kısmındaki yumru çıkarılıp, rendeleyerek ya da dilimleyerek limonlu bir salata olarak tüketilebilir. Aynı şekilde yapraklarını da hem salata olarak hem de diğer yapraklı sebzeleri pişirdiğiniz gibi pişirip yemeğini yaparak değerlendirebilirsiniz. Yumru kısmını ayrıca, yaptığınız et yemeklerinin içine ekleyerek, haşlayarak hatta fırınlayarak da afiyetle tüketebilirsiniz. Anlayacağınız, alabaşı bir kez aldıktan sonra onu nasıl yiyeceğiniz aslında çok da büyük bir sorun değil, çünkü kendisi hemen her türlü enfes bir lezzete kavuşuyor, sofrada en merak edilen ve en sevilen oluveriyor.

ALABAŞIN ZARARLARI

Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi uzmanlar alabaş turbunun fazlasının zararlara yol açabileceğini söylüyor. Çok fazla tüketilmesi tavsiye edilmiyor. Alabaş turbunun bilinen çok ciddi bir zararı yok ancak haftada ikiden fazla tüketildiğinde iyot eksikliğine sebebiyet verebiliyor, vücudun iyot dengesinde bozukluklara yol açabiliyor. Özellikle tiroit hastalığı olanların alabaşı haftada ikiden fazla tüketmemesi öneriliyor.