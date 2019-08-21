Uyku probleminiz mi var? Akupunktur çözümü olabilir

Akupunktur, zayıflamak için kullanılabilir ancak diyet ya da spor yapmadan etkili sonuçlar alınması mümkün değildir. Egzersiz programları için gerekli olan dinçliği ve uyum yeteneğini sağlamakta da akupunkturun çok önemli avantajlarından biridir. Akupunktur zayıflama konusunda başarıyla uygulanmakta ve hiçbir yan etki göstermemektedir. Akupunkturun zayıflatma etkisi hakkında merak ettikleriniz haberimizin devamında sizlerle…

İŞTE, “AKUPUNKTUR ZAYIFLATIR MI?” SORUSUNUN CEVABI

Sokaktaki insanı çevirip akupunkturun ne işe yaradığını sorsanız her 10 kişiden 8’i akupunkturun sadece zayıflamada kullanıldığını söyleyecektir. Akupunktur uzmanlarının hasta bulmadaki kolaylıklar dolayısıyla bu uygulamayı uzun yıllar obezite ile eşleştirmiş olmaları mevcut yanlış kanaatin yerleşmesinin en temel sebebini teşkil ediyor şüphesiz. Oysa Obezite akupunktur uygulama sebeplerinden sadece birini oluşturmaktadır.

Zayıflamanın haricinde başta bel boyun ve baş ağrıları olmak üzere, kanserli hastaların katlanılmaz ağrıları da dahil bir çok ağrılı hastalıkta, migrende, bel ve boyun fıtıklarında, mensturasyon ağrılarında, sınav korkularında, çocukların gece altını ıslatmalarında ve daha bir çok hastalıkta akupunktur başarıyla uygulanmaktadır.

Akupunktur Uzmanı hastasını önce tanır sonra tedavi eder sonra da takip eder

Akupunkturist ( akupunktur uzmanı ) hastasına, onu tanımaya yönelik bir ciddiyetle yanaşır. Hastasını çözmeye, alışkanlıklarını öğrenmeye, kolay vazgeçeceği alışkanlıkları ve vazgeçmesinin imkansız olduğu alışkanlıklarını birbirinden ayırt etmeye çalışmakla işe başlar.

Bu saydıklarım zayıflama hastasına yaklaşımın olmazsa olmazlarıdır. Hastasını tam tanımamış, onun alışkanlıkları konusunda yeterli bilgiye sahip olmamış bir doktorun yaklaşımının başından beri eksik kalacağı aşikar. Bütün uzmanlıklar arasında bu bunu başarabilecek yegane alan akupunkturdur. Klasik tıptan kökenini alan akupunktur hastayla ilişkiyi devam ettirme esası üzerine oturtmuştur felsefesini.

Bu sebeple modern tıptan farklı olarak hastaya yaklaşırken onunla sürekli iletişim halinde olacağını bilerek başlar tedavisine. Hastayla ilişkisi laboratuar tetkikleri, röntgenleri istemek, onlara göre bir reçete düzenledikten ve hastasını kapıdan uğurladıktan sonra bütün her şeyi unutmak üzerine kurulu değildir. Her seansta hastasına yeni sorular sorarak, hastasını dinleyerek tedaviye bir süreklilik getirir. Tedavi ilerledikçe hastanın doktoruna olan inancı, tedaviden görmüş olduğu fayda ile orantılı olarak artar.

Bu durum gerek tedaviye devam, gerekse tedavinin en önemli parçası olan istikrarı sağlaması açısından çok önemlidir. Akupunktur diğer uzmanlık alanlarından gerektiği zamanlarda mutlaka destek alır. Özellikle endokrin rahatsızlıklar, otoimmün hastalıklar, hormonal bozukluklar

AKUPUNKTUR, ZAYIFLAMA HASTASININ MORALİNİ YÜKSEK TUTAR

Zayıflama; vücut dengesi üzerinde birçok değişikliğe sebep olur. Hasta eskiden sorgulamadan yaptığı birçok şeyi yapmamayı, hiç yapmadığı birçok şeyi de yapmayı öğrenmek zorundadır. Bu durumun ilk etkisi ruhsal dengeyi sarsmak üzerinedir. Akupunktur işte bu dengeyi kurmak, hastanın moralini en üst düzeyde tutmak, karamsarlığa kapılmasını engellemek ve yeni durumdan memnun kalmasını sağlama görevlerini üstlenir.

AKUPUNKTUR; ATIŞTIRMA ALIŞKANLIĞINI ENGELLER

Kilo almanın en önemli sebeplerinden biri kişinin farkına varmadan meşgul olduğu bir anda atıştırdığı zararlı gıdalardır. TV izlerken, gazete okurken, sohbet ederken yenen cipsler, kuruyemişler, içilen kola ve şekerli gıdalar zamanla vücutta birikerek yağa dönüşür ve ilerleyen yaşlarda kurtulması zor kilolara sebep olur. Akupunkturun sigara dahil bir çok zararlı alışkanlıktan kurtulmak için başvurulan tıbbi bir yöntem olduğu yıllardır bilinen bir gerçek. Akupunkturun bu etkisi zayıflamada kendisini işte bu tip atıştırma, el ve ağız alışkanlıklarını bertaraf etmesi şeklinde gösterir.

AKUPUNKTUR; İŞTAHI KESER

Kilo şikayeti olan hemen herkesin en çok şikayet ettiği ve kontrol edemediği durum aşırı iştahlı olmalarıdır. Artan iştah beyinden başlayarak ağız, yemek borusu, mide ve bağırsaklarda bir takım salgılara sebebiyet verir ve kişinin olası gıdasını sindirmeye vücudu hazır hale getirir. Bu noktadan sonra yemek yeme arzusunu engellemek çok zordur. Bu sebeple zayıflama hastasında bu durumu engellemenin en kestirme yolu iştahı kesmektir. Akupunktur beynin ilgili alanında bu uyarının oluşmasını engelleyerek kilolu hastada bir iştah disiplini sağlar.

AKUPUNKTUR; SIVI KULLANIMINI ARTTIRIR

Zayıflama hastalarında metabolizmayı hızlandırmak çok önemlidir. Birçok hasta alışkanlığı gereği istese de fazla su içememektedir. Sınırları zorlamamak kaydıyla (eğer hasta fazla sıvı tüketmiyorsa) ilgili noktalara akupunktur yaparak hastanın sıvı tüketimi arttırılabilir.

AKUPUNKTUR; UYKUYU DÜZENE SOKAR

İyi bir uyku doğru zamanda uyumak, uykuyu gereksiz şekilde bölmemek ve zamanında uyanmak ile mümkündür. Uyku kalitesini arttırması bakımından akupunkturun etkisi diğer yöntemlerle kıyaslanmayacak kadar hasta yararınadır. Sağlıklı bir uyku zayıflama hastasının gün içindeki yaşam kalitesini arttıracak, tedaviye uyumunu kolaylaştıracak ve kişinin vücuduyla iyi geçindiği hissini güçlendirecektir.

AKUPUNKTUR; DİYET PROGRAMLARININ ÇOK ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLAN EGZERSİZE UYUMU SAĞLAR:

Egzersiz programları için gerekli olan zindelik hali ve uyum yeteneği akupunkturun çok önemli avantajlarından biridir. Dinlenmiş bir vücut, toksinlerden arınmış bir bünye, sağlam bir ruh hali egzersiz programları için akupunkturun sağladığı çok önemli faktörlerdir.

AKUPUNKTUR; UZUN SÜRECEK TEDAVİLERDE YAN ETKİ İHTİMALİNİ ORTADAN KALDIRIR:

Zayıflama uzun zamanlara yayılması gereken bir tedavidir. İlaçlar kısa vadede gizledikleri birçok yan etkiyi uzun vadede ortaya çıkarırlar. Bu sebeple ilaç tedavisi, tedavi süresi uzadıkça tehlikeli olmaya başlar. Akupunktur, hiçbir yan etkisi olmaması sebebiyle böyle bir risk barındırmamaktadır. Zayıflama hastasının uzun sürecek tedavi aşamalarının tümünde destekçisi olacak ve en önemlisi hastaya öncelikle zarar vermeyecektir.

AKUPUNKTUR HER YAŞ GRUBUNA UYGULANABİLİR

Özellikle çocuklar ve yaşlılarda görülen obezitenin tedavisi modern tıp için çok zordur. Gerek ilaçların yan etkileri, gerek belli yaşlarda bu ilaçların kullanılamaması, gerekse de özellikle yaşlılarda eşlik eden diğer hastalıkların istenilen tedavi şemasını oluşturmayı engellemesi akupunkturun önemini daha da arttırmaktadır. Akupunktur özellikle çocuk obezitesinde son yılların kurtarıcı tedavisi olarak kabul görmektedir. Çocuklarda obezite ciddi bir yükseliş göstermekte ve gittikçe tehlikeli boyutlara varmaktadır. Akupunktur bu grup obezlerde başarıyla uygulanmakta ve hiçbir yan etki göstermemektedir.