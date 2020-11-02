Aksekili kadınlardan erişte tarifi

Erişte sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kış ayı için Antalya Akseki'de erişte hazırlıklarına başlayan kadınlar evde erişte yapmanın püf noktalarını anlattı. İşte imece usulü erişte tarifi...

İHA'da yer alan habere göre Antalya’nın Akseki ilçesinde bir araya gelen ev hanımları ’kış mesaisine’ başladı. Kış öncesi kışlık eriştelerini hazırlayan kadınlar, kestikleri erişteleri gölgede kurutarak pişirmeye hazır hale getiriyorlar.

ERİŞTE NASIL YAPILIR?

Akseki’de yaşayan kadınlar her yıl aynı şekilde kışlık yaptıklarını belirterek, erişte tarifini şöyle anlattılar:

“Bir araya gelip imece usulü çalışıp kışlığımızı yapıyoruz. Hem aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Hem de sağlıklı besleniyoruz. Erişte süt, yumurta ve un karışımından yapılıyor. Erişte yapımı atalarımızdan kalan bir gelenektir.”

SÜT VE YUMURTA İLE DAHA LEZZETLİ OLUYOR

Fatma Kara, kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle kışlık erişte kestiklerini söyledi. Un, süt ve yumurta ile yapılan eriştenin çok lezzetli olduğunu belirten Kara, erişte tarifini şöyle açıkladı:

"Biz hamuru su ile yapmıyoruz. Su ile de hamuru yapılır ama lezzetli olmaz. Süt ve yumurtadan yapılan erişte çok daha lezzetli oluyor. Besleyici ve doyurucu özelliği de var."

Kara, “Hamur kıvamını alıncaya kadar yoğrulduktan sonra oklavalarla açılan hamur tahtalar üzerinde kesiliyor, bez üzerinde veya iplere asılarak kurutuluyor” dedi.

KESİLEN ERİŞTELER İSTANBUL'A DA GÖNDERİLİYOR

Kış aylarının olmazsa olmazlarından olan erişteler, Akseki’de kış aylarında sofralarda yerini alıyor. Özellikle Akseki’den göç etmiş büyük şehirlerde yaşayan akrabalarına erişte gönderdiklerini belirten Fatma Kara, kestikleri eriştelerden İstanbul ve Antalya’daki akrabalarına göndereceklerini söyledi.

120 YUMURTADAN 30 KİLO ERİŞTE ÇIKIYOR

Kışın çorba ve pilav yapılan eriştenin Akseki’de yoğun olarak tüketildiğini belirten Pantır, “İmece usulü yapıldığı için pek yorucu olmuyor. Kış yemeklerimizden olan erişte özellikle çorba ve pilavda kullanılıyor. Erişte bizim kışlık yemeğimizdir. Çocuklar içinde oldukça besleyicidir. Bizim mahalle sakinleri olarak komşularımız arasında dayanışma geleneği devam ediyor.” diye konuştu. Pantır, 120 yumurtadan 30 kilogram erişte yapıldığını sözlerine ekledi.

Antalya’nın Akseki ilçesinde ev hanımları kış mevsimi öncesinde ilçe merkez ve köylerde yaşayan ev hanımları bir araya gelerek kışlık eriştelerini kesiyorlar. Un, süt ve yumurta karışımı ile açılan hamurlar ekmek pişirilen saçlarda hafif olarak pişiriliyor. Daha sonra ise senitlerin üzerinde makarna şeklinde kesilen erişteler kuruduktan sonra alınarak saklama kaplarına konuyor.