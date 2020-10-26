Akşam yemeğine pratik tarif: Çökertme kebabı! Patates çökertme kebabı tarifi

Çökertme kebabı mutfakla arası iyi olanlar tarafından merak ediliyor. Çökertme kebabı patates ve etin ayrı ayrı pişirilmesi ile hazırlanıyor. Sarımsaklı yoğurt, patates kızartması ve kavrulmuş et üçlüsünden oluşan lezzet akşam yemeği tarif listenizde popüler olacak. İşte patates çökertme kebabı tarifi ve malzemeleri...



ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER



250-300 gr et

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ



1 çay kaşığı tuz

Diğer Malzemeler;

Sarımsaklı yoğurt

3 tane kızartmalık patates

Kızartmak için sıvıyağ ve tuz.

Sos için malzemeler

Pulbiber, salça, sıvıyağ.

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ YAPILIŞI



Özellikle çocukların da çok seveceği bir yemek tarifi arıyorsanız çökertme kebabı tam size göre bir lezzet. Öncelikle etleri jülyen doğrayıp düdüklüye alın ve suyunu çekene kadar kavurun. Ardından sıvı yağı, iki diş sarımsağı ekleyin. Suyunu da ilave ederek düdüklüyü kapatın ve etleri pişirin.

Etler pişerken patatesleri hazırlamaya başlayın. Patatesleri ince ince doğaryın. Tuzlayın ve ardından kızartın.

Sarımsaklı yoğurdu hazırlayın ve patatesler üzerine gezdirin. Ardından salça ve yağ kızdırın yoğurt üzerine dökün. Bu hazırlıklar sürecinde pişmiş olan etleri de artık servis tabağına ilave edebilirsiniz. Üzerini maydanozla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.