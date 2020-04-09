Akrep burcunun ruh ikizi olan burç hangisidir? Akrep burcunun özellikleri nelerdir?

Akrep burcunun ruh ikizi merak ediliyor. Akrep burcunun aşk uyumu ve Akrep burcunun özellikleri araştırılıyor. Astrolojiye ilgi duyanlar Akrep burcunun iyi anlaştığı veya anlaşamadığı burçları araştırıyor. Eğer ruh ikiziniz hakkında bir ön görüye sahip olmak istiyorsanız burcunuzun hangi burçla uyumlu olduğuna bakın.

Akrep burcunun aşk uyumunu değerlendiren Ceylin Çelebi, şunları söyledi: "Eğer Akrep burcu doğumlu biriyseniz yani doğum gününüz 24 Ekim ile 22 Kasım arasında ise, sizler su elementine sahipsinizdir. Su elementleri yine kendileri gibi su elementinden olan kişiler ile yani Yengeç, Akrep ve Balık burçları ile iyi anlaşırlar. Bu burçlar duygusal tarafı daha baskın olan burçlardır. Aşk olmazsa olmazlarıdır. Hayatlarında onları anlayacak ve duygusal destek sağlayacakları birisinin olması önemlidir. Aynı zamanda toprak elementleri ile de iyi anlaşırsınız. Çünkü su toprağı besleyen bir enerjiye sahiptir. Toprak elementi burçlar; Boğa, Başak ve Oğlaktır. Akrep ve Boğa ise birbirlerini tamamlarlar. Akrep burçları ateş elementi ve hava elementi burçlar ile anlaşmakta zorlanabilirler. Bunlar; Koç, Aslan, Yay, İkizler, Terazi ve Kova burçlarıdır."