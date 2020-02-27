Akrep burcuna iyi haber! 28 Şubat burç yorumları

28 Şubat Cuma günü burcunun ne söylediğini merak edenler günlük burç yorumlarına bakmadan edemiyor. 28 Şubat Cuma günü Boğa burcu ani bir haber alırken, Başak burcunu önemli bir görüşme Yay burcunu ise sağlık sorunları bekliyor. Balık, Kova, Akrep hangi burç olursa olun mutlaka her gün burçlara bakma ihtiyacı duyanlar için haberimizde günlük burç yorumlarına yer verdik. Bütün burçlar hakkında bilgi veren AKSAM.com.tr yazarı Astrolog Ceylin Çelebi, burçlar hakkında en önemli durumları haberimizde paylaştı. İşte günlük burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Sabah Ay 06.25 ile 10.30 arasında boşlukta hareket ettikten sonra Boğa burcuna geçiş yapacak. Parasal meselelerde bu iki gün boyunca hayli istikrarlı ve temkinli olma isteği içerisinde olacaksın. Aynı zamanda yatırımlarınla ilgili konularda bağımsız hareket etmek isteyebilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Ay yarın senin burcunda ilerliyor olacak. İştahın bugünlerde çok fazla açılabilir. Sabah erken saatlerde sabırlı tutumun hukuksal konularda yaşadığın olumsuz durumları en kolay şekilde bertaraf etmeni kolaylaştıracak. Akşam saatlerine doğru alacağın ani haberler seni hayli şaşırtacak.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Korumacı tavırlarınla çevrendeki insanları kendinden çok düşünüyorsun. Sabah saat 06.25 ile 10.30 arasında Ay boşlukta olacak dolayısıyla yeni bir işe bu saatlerde başlamamaya özen göstermelisin. Akşam saatlerinde düşüncelerini açıkça ifade edebileceğin pozitif açılar var.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

28 Şubat sabahı Ay Satürn ile uyumlu açısını kesinleştirecek. Karşındaki insanlardan dürüstlük bekliyor olacaksın. Özellikle arkadaş çevrenden kişilerle bir proje yapıyorsan konu ile ilgili net olmayan durumlar canını sıkabilir. Sana söylenmeyen şeyler dikkatini çekebilir. Ay'ın da Boğa burcunda olduğu bugünlerde güven ihtiyacın hayli yüksek.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Hedeflerin ile ilgili konularda ağır ve temkinli hareket etme isteği içerisindesin. Hızlı karar verip işleri berbat etmekten korkuyor olabilirsin. Akşam saatlerine doğru ani ve hızlı gelişmelere adapte olmakta zorlanabilirsin.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Yarın Ay 10.30 itibariyle Boğa burcuna geçti. Yabancılar ile iş yapan bir Başak isen toplantılarını veya önemli görüşmelerini akşam saatlerine almanda fayda var. Ay Merkür uyumlu açısının etkileşimiyle iletişim konularında oldukça başarılı bir zaman diliminde olacaksın.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Duygusal kontrolü elinden bırakmayacağın, dikkatli ve disiplinli hareket edeceğin bir gündesin. Saat 06.25 ile 10.30 arasında süregelen işlerini tamamlamaya dönük hareket etmen faydalı olacaktır. Ödemelerin ve kredilerin ile ilgili alanlarda risk almamaya dikkat etmelisin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Ay yarın ikili ilişkiler ve ortaklı işler alanında ilerleyecek. İkili ilişkilerinde huzur ve sağlamlık arzusunda olacaksın. İlişkinde beklenmedik ve seni şaşırtacak konular bugün öğleden sonra gündem olabilir. Kendini uygun şekilde ifade etmek adına akşam saatlerini kullanabilirsin.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Sorumluluklarınla ilgili olarak gün boyunca durmadan çalışmak ve hafta sonuna iş bırakmak istemiyorsun. Sağlığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Özellikle bademciklerin ve kulaklarında rahatsızlıklar meydana gelebilir. İş arkadaşlarından birine bugün sürpriz bir doğum günü partisi düzenleyebilirsiniz.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Hobilerine odaklanmak, keyifli vakit geçirmek istiyorsan tam zamanı. Ay Boğa burcunda ve keyifli aktiviteler evinde ilerliyor. İştahına da dikkat etmelisin. Aynı zamanda miskinlik yapmak isteği içerisinde de olabilirsin. Çocuklarınla ilgili beklenmedik durumlar seni şaşırtabilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Anne ve babana veya aile bireylerine konsantre olman gereken durumlar var. Özellikle sabah saatlerinde onların hastalıkları ve bakımları ile ilgili sorumlulukların söz konusu olabilir. Ailendeki diğer bireyler ve özellikle de kardeşlerin ile birlikte önemli konuşmalar yapmak için akşam saatlerini beklemen iyi olacaktır.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Sabah 06.25 ile 10.30 arasında Ay boşlukta olacak dolayısıyla yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır. Bugün yakın çevrenin büyük desteğini alabileceğin önemli bir gün. Duygusal açıdan iniş çıkışlı olabilirsin. İştah durumunu kontrol etmekte zorlanabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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