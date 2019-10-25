Akrep burcu yorumları! 26 Ekim 2019 cumartesi akrep burcu yorumları

Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında 26 Ekim 2019 Cumartesi Akrep burcu yorumlarını ve Kova, İkizler, Boğa, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumlarını bulabilirsiniz.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP 26 EKİM 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YORUMLARI

İçsel anlamda dengeyi yakalamaya çalışacağın bir gündesin. Meditasyon çalışmaları için harika bir gün. Pozitif ruh halin bilinçaltında etkisini gösteriyor. Akşam saatlerinde zorlu açılar söz konusu. Kafanda biriken konular nedeniyle gergin hissedebilir ve tepkilerini kontrol etmekte zorlanabilirsin. Depresif duygu durumun için rezene çayı tüketmek iyi bir alternatif olabilir.

Astrolog Ceylin Çelebi

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