Akrep burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı

Terazi burcunun ve yükselen Terazi'nin 22 Ekim 2019 salı günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında Terazi burcu ve yükselen Terazi'nin 22 Ekim 2019 salı yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Sosyal çevren ve arkadaşların arasında dikkat çekmek istiyorsun. Bir süredir agresif tavırlarınla küstürdüklerin varsa bugün öğle saatleri onlarla yeniden dostane ilişkiler kurman ve sevecen tavırlarınla gönüllerini alman için çok uygun. Ay son dördün fazında ilerliyorken yürüttüğün projelerle ilgili konuların netleşmesi söz konusu.

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

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