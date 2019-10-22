Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,855
  • 6,5335
  • 279.872
  • 97324
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Akrep burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı

Akrep burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı

Akrep burcu yorumları 22 Ekim 2019 salı

Günlük burç yorumları düzenli takip ediliyor. 22 Ekim 2019 salı günü terazi burcu yorumlarında neler yazdığı merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar burç yorumlarını öğrenmek istiyor. Astrolog Ceylin Çelebi 22 Ekim 2019 salı günü terazi burcunu yorumluyor.

Terazi burcunun ve yükselen Terazi'nin 22 Ekim 2019 salı günü yorumları merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar günlük burç yorumlarını düzenli takip ediyor. Aşk, sağlık ve para gibi konularda ne gibi değişimler yaşanacağı merak ediliyor. Günlük burç yorumlarında Terazi burcu ve yükselen Terazi'nin 22 Ekim 2019 salı yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ 22 EKİM 2019 SALI GÜNÜ

Sosyal çevren ve arkadaşların arasında dikkat çekmek istiyorsun. Bir süredir agresif tavırlarınla küstürdüklerin varsa bugün öğle saatleri onlarla yeniden dostane ilişkiler kurman ve sevecen tavırlarınla gönüllerini alman için çok uygun. Ay son dördün fazında ilerliyorken yürüttüğün projelerle ilgili konuların netleşmesi söz konusu. 

Astrolog Ceylin Çelebi

ceylincelebi@gmail.com

İnstagram: Astrolifeceylin

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yılın aşk bombası! İşte Aleyna Tilki'nin yeni sevgilisi
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
Reyting düşüşü yaşayan 'Her Yerde Sen' dizisiyle ilgili flaş karar
Can Yaman müjdeyi patlattı! Geri dönüyor...
Hande Soral'dan evlilik itirafı
<p>Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu yayınladı. Bayrak

Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NBA'in "en"leri

Yeni 208 gelecek yıl Türkiye yollarına çıkacak