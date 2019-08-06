Akrep burcu kadınının ilginç özelliği!

"Akrep burcu kadını özellikleri nelerdir ve akrep burcu kadını nelerden hoşlanır?" sorularının cevapları merak ediliyor. Akrep burcu kadınları genelde enerjileri yüksek ve neşe dolu olurlar. Çok kötü bir durum yaşamadıkları sürece kendilerini mutlu edebilir ve bununla birlikte yanındaki insanları da mutlu edebilir. Hatta akrep burcu kadınları mutluluğun bulaşıcı olduğuna da inanırlar.

06 Ağustos 2019 Salı 18:27
06 Ağustos 2019 Salı 18:33
Akrep burcu kadınının ilginç özelliği!

Akrep burcu kadınlar fazla enerjilerinden dolayı hayatlarında yaşadıkları en ufak rutinleri, hayatının en kötü zamanları gibi düşünebilir. Duygusal anlamda yüksek bir auraya sahip olan akrep burcu kadınları çekici kadınlardır ve cinsel arzuları diğer burç kadınlara göre biraz daha fazladır. Kendi rahatlıkları için birçok riski de göze alabilirler. Akrep burcu kadınları ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

AKREP BURCU KADINI 

AKREP BURCU KADINININ ÖZELLİKLERİ

Akrep kadınları çok duygusaldır. Zodyak'ta, onun kadar duygu yüklü, tutkulu bir kadın yok gibidir. Duygularını ve iç dünyasını gizlemeyi iyi başarır. Onlar en az Akrep erkekleri kadar kendilerine güvenirler. Dışarıdan bakıldığından, soğuk gözleri, insanı rahatsız edecek kadar kendinden emin tavrı, bu kadında duygunun zerresinin olmadığı izlemini verebilir. Fakat bu, buz dağının sadece görünen kısmıdır. Aşağılarda neler olduğunu da tam olarak hiç kimse bilemez. O bir sır küpüdür. Böyle görünmekten de hoşlanır. Çünkü kendisi gibi, her şey esrarengiz olduğu sürece güzeldir. Akrep kadınları casus Mata Hari'yi oynamayı severler.

Çok sert ve güçlü görününler fakat, dişi kimlikleri asla bu gücün altında ezilmez. O, her şeyden önce bir kadın olduğunu bilir. Ve öyle davranır. Kararlı, tuttuğunu koparan, kendisini ezdirmeyen bu dişi kaplan, aşık olduğunda bir yavru kediye dönüşebilir. Erkeğinin arzularına karşı çıkıp, uzun tartışmalardan sonra, durulmak hoşuna gider.
Karşısındakinin kendisinden güçlü olduğunu bildiğinde ancak saygı duymaya başlar. Bu nedenle bir Akrep kadınına hitap edecek erkeğin gerçekten her yönden ondan güçlü olması gerekir. Aksi takdirde, bu tehlikeli dişi, saygı duymak şöyle dursun, karşısındaki erkeğin zayıf yönlerini keşfederek onunla bir kedinin fareyle oynadığı gibi oynayabilir.

AKREP BURCU KADINI NELERDEN HOŞLANIR?

Doğanın kendisine bahşettiği dişi görünümü iyice belirginleştirmek hoşuna gider. Kıyafet seçiminde son derece cüretkar olabilir. Seksi görüntüsünden hoşnuttur, bunu koz olarak kullanmayı da sever. Kendisine gizemli bir hava veren, içinde ışıldağını hissettiren koyu renk giysileri tercih eder. Ciddi kıyafetler gerektiren ortamlarda dahi, hem ciddi hem seksi giyinmeyi başarır. Giyim tarzı, aslında cinselliğe olan tutkusunun bir göstergesidir. Cinsellik Akrep kadını için önemlidir. Erkeği, cinsel arzularını olduğu kadar bitmez tükenmez duygusal arzularını da tatmin etmelidir. Ayrıca, bu kadının keskin zekasıyla başa çıkabilecek, hatırı sayılır bir entelektüel birikime de sahip olmalıdır. Tabii ki, Akrep kadının kıskançlık krizlerinden yara almadan kurtulmayı başaracak gücü ve sabrı da unutmamalı!.. Heyecanını ayakta tutabilen bir erkek, onu mutlu edebilir.
Akrep kadının, sevdiği erkek için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Flörtü, macerayı sevse bile, bir erkeğe bağlandığında sadık kalmayı tercih eder. Aynı tavrı bekler. Sezgileri çok güçlüdür. İlgi odağı olmaktan çıkıp, hatta aldatıldığını öğrenirse, bu erkeğe elinden gelen kötülüğü yapmaya çalışabilecek kadar da kinci ve öfkeli olabilir. Akrep kadınlarının en tehlikeli yanı budur. Akrep kadınıyla beraberlik, muhtemelen fırtınalı olacaktır ama, tüm bunlara değebilir. O, erkeğini zevkin ve acının doruklarında dolaştırır durur. Zaten, onunla birlikte olmanın güzel yanı da hep doruklarda olmaktır.

AİLE

Çocukları onlar için hayatlarının en önemli varlıklarıdır. Onlar için yapmayacağı fedakarlık yok gibidir. Ama sahiplenici olduklarından onları özgür yetiştiremeyebilirler. Duygusal yoğunluğu çocuğuna gösterdiği sevgide de yaşarlar. Özellikle meslek seçimlerinde ve kiminle evleneceğine bir Akrep kadını, kendi düşüncesini çocuğuna aşılamaya kalkışıp, baskı uygulayabilir. Eğer çocuk pasif değil, kendini değiştirebilmişse işte o zaman büyük tartışmalar çıkabilir.

 

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