Akciğeri güçlendiren 3 önemli solunum egzersizi

Koronavirüse karşı akciğeri güçlendiren egzersizler büyük bir öneme sahip. Türkiye'de de vakıa sayılarının her geçen gün arttığı koronavirüsün, özellikle akciğer kapasitesini ve solunum kas kuvvetini azalttığına vurgu yapan Uzman Fizyoterapist Ekin Karlık, “Evde herkesin yapabileceği solunum egzersizleriyle akciğerlerimizi güçlendirebiliriz. Yüksek bir akciğer kapasitesiyle bu hastalığa yakalanırsak tablo çok daha hafif seyredebilir.” dedi.

Akciğer kapasitesinin bu dönemde çok önemli olduğuna dikkat çeken Uzman Fizyoterapist Ekin Karlık, DHA’ya açıklamalarda bulundu. Karlık, herkesin yapabileceği 3 önemli solunum egzersizlerini şu şekilde sıraladı:

1.DİYAFRAM SOLUNUMU

Bu egzersizde rahat pozisyonda bir sandalye üzerine oturuyoruz. Bir eli göğüs kafesinin üstüne, bir eli de kaburganın bitip, karnın başladığı nokta üzerine koyuyoruz. Mümkün olduğunca burundan nefes almaya çalışıyoruz. Üstteki el hareket etmeyecek ve altta olan elimiz nefes almayla hareket edecek. Burada amaç diyaframın çalışması. Burada burundan nefes alırken içinizden 1-2 şeklinde, verirken de 1-2-3-4 şeklinde saymalılar. Veriş nefesi alış nefesinin 2 katı sürede olmalı.

2. BÜZÜK DUDAK SOLUNUMU

Bu egzersizde kişi burnundan nefes alır. Dudaklarını olabildiğince ıslık çalar vaziyete getirdikten sonra nefesi verir.

3. SEGMENTAL SOLUNUM

Bu egzersizde, göğüs kafesini yani akciğerlerimizi ikiye bölerek bir tarafta kalp olduğu için 2 lop, diğer tarafta kalp olmadığı için 3 lop olacak şekilde ayarlıyoruz. Elimizle hangi lobu genişletmek istiyorsak o lobun üzerine koyuyoruz. Nefesi yine burundan alıyoruz ve o bölgeyi şişirmeye çalışıyoruz.