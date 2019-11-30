Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Akciğer kanseri tedavisinde yeni yöntem: İmmüno-onkoloji!

Akciğer kanseri tedavisinde yeni yöntem: İmmüno-onkoloji!

Akciğer kanseri tedavisinde yeni yöntem: İmmüno-onkoloji!

Akciğer kanserine yakalanan hastalar için sağ kalım oranı 5. yıl için yüzde 3 iken yeni bulunan yöntem ile bu süre yüzde 13' e çıktı. İmmüno-onkoloji tedavisi ile akciğer kanserine yakalanan hastalar için yeni bir imkan doğdu. Dünya Akciğer Kanseri Kongresi'nde tedaviye yönelik yenilikçi yaklaşımlar konuşuldu.

Prof. Dr. Ahmet Bilici, "Metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserinde kemoterapi alan hastalarda 5. yılda sağ kalım oranları yüzde 3 iken, bu oran immüno-onkolojik tedavi gören hasta grubunda yüzde 13 oldu." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Bilici, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyadan onkoloji, göğüs hastalıkları uzmanları ve kanser tedavisi sürecine dahil olan diğer branşlardan doktorların katıldığı ve kanser klinik çalışmalarının açıklandığı Uluslararası Akciğer Kanseri Çalışma Grubu tarafından düzenlenen IASLC 2019 Dünya Akciğer Kanseri Kongresi'nin 7-10 Eylül'de Barselona'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Birçok hekimin takip ettiği kongrede, akciğer kanserinde uygulanan yenilikçi yaklaşımlar ve tedavi olanaklarının sunulduğunu belirten Bilici, şunları kaydetti:

"Kongrede, metastatik veya ilerlemiş küçük hücreli dışı akciğer kanserinde immüno-onkolojik tedaviden uzun sağ kalım takibini temsil eden 5 yıllık birleştirilmiş etkililik ve güvenlilik bulguları aktarıldı. Metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserinde kemoterapi alan hastalarda 5. yılda sağ kalım oranları yüzde 3 iken, bu oran immüno-onkolojik tedavi gören hasta grubunda yüzde 13 oldu. 5 yılda sağ kalan hastalar arasında immuno-onkoloji tedavisi kullanmaya devam edenlerin oranı yüzde 36'dır. İmmüno-onkolojik tedavileri kemoterapiler ile karşılaştırdığımızda yan etki açısından daha rahat uygulanabildiğini söyleyebiliriz."

(AA)


Hande Erçel'den sevgilisi Murat Dalkılıç'a olay mesaj!
Aleyna Tilki fotoğrafına photoshop yapınca alay konusu oldu!
Mia'yı ayda bir görsün!
Baba olmak istiyor
'Başıma bir şey gelse ilk Acun'u ararım'
<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın müjdesi

Sağlık Bakanlığı 17 Bin Personel Alımı Şartları Nedir?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yeni füze denemesinin hızı dünyayı şaşkına çevirdi

Brezilya Serie A'nın en pahalı 10 futbolcusu