Faydaları ve zararları ile akçaağaç şurubu

Hafta sonu kahvaltılarında karşınıza gelebilecek akçaağaç şurubunun insan sağlığı için çok fazla faydası vardır. Ülkemizde tüketimi çok yaygın olmasa da denendiğinde tadına hayran kalacağınız bir lezzeti vardır. Son zamanlarda adı duyulmaya başlanan akçaağaç şurubu yeni lezzet denemek isteyenler tarafından merak ediliyor.” Akçaağaç şurubunun faydaları nelerdir?” sorusunun cevabı ve daha fazlası haberin devamında sizlerle…

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU NEDİR?

Akçaağaç şurubu, adından da anlaşıldığı gibi akçaağaç isimli bir bitkiden elde ediliyor. Akçaağaç isimli bu ağaçtan şurubunu elde etmek için gövdesine bir kesik atılması ya da musluk bağlanması, ardından içinden özsuyunun çekilmesi gerekiyor. Elde edilen özsuyu yeterince kaynatılıp kıvam kazandırıldığındaysa akçaağaç şurubu hazır olmuş oluyor.

Orijinal akçaağaç şurubu bir bitkiden elde edilerek hazırlandığı ve içinde rafine şeker gibi farklı ilaveler olmadığı için doğal bir tatlandırıcı olarak görülüyor. Dünya üzerinde üretimi de tüketimi de en yüksek olan ülkeler arasında Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri başı çekiyor. Kendisi "maple syrup" adıyla yıllardır filmlerde, dizilerde karşımıza çıkıyor, pancake ve waffle gibi hamur işi tariflerinde sıkça kullanılıyor.

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU FAYDALARI

Akçaağaç şurubu kalsiyum ve potasyum gibi birçok mineral bakımından oldukça zengin bir tatlandırıcı.

Yüksek antioksidan özellikler gösterdiğinden vücudumuzdaki serbest radikalleri bizden uzaklaştırıyor, bu sayede bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor.

-Sadece nezle ve grip gibi hastalıklardan değil, aynı zamanda kanser gibi çok daha ciddi sorunlardan da vücudumuzu olabildiğinde koruyor, var olan hastalıkların iyileşme sürecine destek oluyor.

Vücutta oluşan iltihaplı bölgelerin daha hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı oluyor.

Antiseptik ve anti bakteriyel özellikler gösterebildiğinden cilt hastalıklarının da önüne geçiyor.

Cilde elastikiyet kazandırdığından yaşlanma karşıtı bir etki oluşturuyor.

İdrar yolu rahatsızlıklarının iyileşme sürecine katkı sağlıyor.

Rafine şekerlerden çok daha lezzetli ve doğal olduğundan birçok yemek tarifinin uygulanışında ve sunumunda işlenmiş şekere alternatif olarak kullanılabileceği söyleniyor.

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU NEREDE SATILIR, NASIL KULLANILIR?

Akçaağaç şurubunun faydalarını öğrendikten sonra aklınızda "Nereden bulabilirim, nasıl kullanılır acaba?" gibi sorular oluştuysa yalnız değilsiniz. Ülkemizde bulmak çok kolay olmasa da kendisine büyük marketlerden ve güvenilir, online alışveriş sitelerinden ulaşmak mümkün. Yalnız tıpkı bal gibi akçaağaç şurubunun da sahtelerinin yapıldığı söyleniyor, bu nedenle akçaağaç şurubunuzu alacağınız yerin mutlaka güvenilir ve bilindik bir yer olmasına dikkat etmelisiniz, bizden söylemesi.

Bunun dışında dilerseniz akçaağaç şurubu ile kendinize, evde ellerinizle cilt bakım maskeleri de hazırlayabilirsiniz. 1 ölçü akçaağaç şurubunun içine şurupla aynı miktarda olacak kadar süt ilave edin ve bu karışımı cildinize uygulayıp 15-20 dakika kadar bekletip durulayın. Işıl ışıl ve temiz bir cilt için yapmanız gerekenler işte bu kadar!

FAZLA TÜKETMEMEYE DİKKAT: AKÇAAĞAÇ ŞURUBU ZARARLARI

Akçaağaç şurubunun faydalarını ve kullanımını anlattık ama bir de madalyonun diğer yüzüne bakmalı, bir zararı varsa öğrenmeden geçmemeli.

Akçaağaç şurubu, doğal bir tatlandırıcı olsa da şeker bakımından oldukça yüksek değerlere sahip olduğundan aşırı tüketmemek oldukça önemli. Aksi halde obeziteden tutun diyabet ve hatta kalp hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığa neden olabiliyor.

Bunun dışında aşırı tüketiminin mide bulantısı, ağrı, hazımsızlık, tuvalet düzeninde değişiklik gibi farklı yan etkileri de olabileceği söyleniyor.

Kısacası, siz siz olun, kronik ve ciddi bir rahatsızlığınız varsa, hamilelik ya da emzirme dönemlerindeyseniz akçaağaç şurubu da dâhil olmak üzere hiçbir malzemeyi tedavi amaçlı olarak kullanmaya çalışmayın, doktorunuza danışıp onun önerileri doğrultusunda hareket edin.