Akçaabat Köftesi'nin püf noktası

Akçaabat Köftesini evinizde hazırlamanız yaklaşık 35 dakika sürmektedir, pişirme süresi ise 15 dakika kadardır. Akçaabat Köftesini Akçaabat’ta yemek oldukça keyifli olacaktır ancak vereceğimiz tarifle evde yaptığınız Akçaabat Köftesi en az yöresinde yiyeceğiniz kadar lezzetli olacaktır. Akçaabat köftesinin en önemli özelliklerinden biri Odun kömürüyle çalışan ocaklarda pişirilmesidir. Ocak belirli sıcaklığa ulaştıktan sonra ızgarası tel fırça ile silinir. Ardından böbrek yağı ile temizlenir. Ve sıra halinde köfteler ızgaraya dizilir.

AKÇAABAT KÖFTESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram dana kıyma

100 gram yağlı kuzu boşluk eti

4 diş sarımsak

1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet domates

2 adet yeşil sivri biber

AKÇAABAT KÖFTESİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

İki ayrı kıymayı aynı anda çektirmek, fazla yağ ilave etmeden ideal köfteye ulaşmanıza yardımcı olur.

AKÇAABAT KÖFTESİ TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Dilerseniz fırının ızgara telinde 180 derecelik fırında da köftelerinizi pişirebilirsiniz.

AKÇAABAT KÖFTESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Trabzon ekmeği içini rondodan geçirin ve bir gece iyice kuruması için, bir tepsiye yayın ve üzerine tülbent örterek bekletin.

İki kıymayı birlikte çektirebilirseniz daha kolay harmanlancaktır. Eğer çektiremediyseniz iki kıymayı ekmek içiyle birlikte 5 dakika kadar yoğurun.

Sarımsağı, tuz ve karabiberi ilave edin.

Rulo haline getirin ve buzdolabında bu haliyle 30 dk dinlendirin.

Bıçak yardımıyla porsiyonlayın ve avuç içinizle bastırın.

İyice ısınmış, hafif yağlanmış döküm tavada önlü arkalı kızartın. Domates ve biberleri de tavaya dizin. Hafifçe közleyin.

Sunum tabağına yerleştirin ve afiyetle servis edin.