Aile yemeği virüse yol açmasın! Aynı ortamda bulunmak için şartlar nasıl olmalıdır?

COVİD-19 salgın sürecinin tehlikesi devam ederken yemek yemekten aynı ortamda bulunmaya kadar bir arada yapılan her şey risk oluşturuyor. Koronavirüsün damlacıklar aracılığıyla solunum yolu üzerinden bulaştığını hatırlatan uzmanlar, ailelere çocuklarla birlikte yenen yemekler konusunda uyarıda bulundu. Peki, virüse karşı önlemler nasıl olmalıdır?

İHA'ya açıklamalarda bulunan Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Selin Gaş, Covid-19’un en yaygın olarak, damlacıklar aracılığıyla solunum yolu üzerinden bulaştığını hatırlatarak, vatandaşlara ağız ve diş bakımı konusunda her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

CANSIZ ORTAMDA BİRKAÇ SAAT DAYANABİLİYOR



Covid-19’un esas itibarıyla dış ortama çok dayanıklı olmadığının altını çizen Dr. Selin Gaş, şu şekilde konuştu:

’’Ortamın nem ve sıcaklığına, kontamine ettiği yüzeyin dokusu gibi faktörlere göre değişen bir dayanma süresi söz konusudur. Genel olarak cansız yüzeylerde birkaç saat içerisinde aktivitesini kaybettiği kabul edilmektedir. Virüse karşı henüz geliştirilmiş bir aşı mevcut değil, bu yüzden hastalıktan korunmanın en önemli yolu virüse maruz kalmamaktır.’’

Hastalık bulaşmasına karşı alınabilecek en etkili ve en kolay yöntemlerin el yıkama ve sosyal mesafe olarak zaten bilindiğini belirten Dr. Gaş, ’’Bu önlemlerin yanı sıra; ağız ve diş sağlığının önemini de bir kez daha hatırlatmakta fayda görmekteyiz.’’



YEMEK PAYLAŞIMLARINA DİKKAT



Dr. Selin Gaş, arkadaşlarla ve aile ile paylaşılan yemeklerden yemek yemenin geleneksel olduğu bölgelerde Covid-19 bulaş riskinin daha fazla olduğuna dikkat çekerek, ’’Bu bilgilere dayanarak, herkesin diş fırçalama, diş ipi kullanma ve dil temizliğine ek olarak ağız gargarası kullanmaya özen göstermesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde virüsün giriş yolundaki bakterilerin eliminasyonu sağlanarak, Covid-19’un oral dokulardan vücuda girişini sağlayan reseptörler etkisiz hale getirilmiş olacaktır.’’ ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN UYGULAMASINA DA YARDIMCI OLMALI



Bu süreçte ebeveynlerin, çocukları için de almaları gereken önlemler olduğunu söyleyen Gaş, şu önerilerde bulundu: