Ahududu meyvesi doğum için kolaylık sağlıyor!

Ahududu, renginin çeşitliliğiyle dikkatleri çeken bir meyvedir. Renginin çeşitliliğinin yanı sıra içerisindeki zengin mineraller, vitaminler ve antioksidan sayesinde çok yönlü bir şifa kaynağıdır. Çok yönlü faydası olduğu için sıklıkla tüketilen ahududu herkes tarafından tercih edilmektedir. Halk arasında frambuaz olarak da bilinen ahududu tadı ve faydaları sayesinde çok fazla tüketilmektedir.

AHUDUDU NEDİR?

Araştırmalara göre Alaska ve Hawaii gibi bölgeler de dâhil 5 büyük kıtada vahşi ahududular binlerce yıldır varlığını sürdürmektedir. Dünya genelinde yıllık üretilen 400.000 ton ahududunun büyük bölümü Rusya, Amerika, Sırbıstan ve Polonya’da üretilmektedir. 200’den farklı türü olan meyve; kırmızı, siyah ve mor ahududu olmak üzere üç temel gruba ayrılmaktadır.

Gülgiller ailesinden olan ahududunun (Rubus idaeus) adı, ceylan anlamına gelen ahu ile dut kelimelerinden tamlamadır; harfiyen “ceylan dutu” anlamındadır. Yaz ve sonbahar mevsiminde kırmızı ve tatlı meyveler verir. (1) Mutfakta taze olarak, meyve salatalarına, smoothielere, yoğurt ve soslara eklenerek tüketimi yaygındır; ayrıca sıcak ve soğuk çayı, meyve suyu ve sirkesi de yaygın olarak tüketilir.

AHUDUDUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

1-Zayıflamayı Kolaylaştırır: Bu meyve diyet lifi ve manganez açısından zengindir. Lif sindirim sürecini yavaşlatarak daha uzun süre doygunluk hissi sağlarken manganez metabolizma hızını yükseltir ve yağ yakımını sağlar. Eğer zayıflarken lezzetli ve etkili bir alternatif arayışındaysanız frambuaz en iyi alternatiflerden biri olabilir.

2- Kırışıkları Azaltır: Ahududu kırışıklıkları azaltır, cildi güneşin zararlı etkilerinden korur. C vitamininin antioksidan etkileri yaş lekelerini ve renk farklarını etkili biçimde azaltır. Parlak bir cilt için ahudududan etkili bir yüz maskesi yapılabilir.1 kase yoğurt ile 2 kase taze ahududuyu karıştırarak tamamen birbirine karışıncaya kadar blenderdan geçirir. Karışımını yüzünüze uygulayıp, 15 dakika bekleyerek yıkayın.

3- Yaşa bağlı maküler dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) önler: Yaşa bağlı maküler dejenerasyonu önlemek için etkili bir çözüm olabilir. Bu durumda retina hasarı sebebiyle görüş bölgesinin orta noktasında görüş kaybı oluşabilir, kuru veya yaş tip makuler dejenerasyon oluşabilir.

4- Enfeksiyonları ve Kanseri Önler: Ahududu ellagik asit içeren güçlü bir antioksidan kaynağıdır ve antioksidan oranları domatesten 10 kat daha fazladır. Meyve içerdiği kaemferol, kuersetin ve siyanidin bazlı moleküller olan siyanidin-3-rutinosid ve siyanidin-3-glükozil rutinosid ile hücre membranlarına serbest radikallerin verdiği istenmeyen hasarı oksidatif stres dâhil çok yönlü biçimde durdurabilir. Antosiyoninlere dönüşen bu moleküller meyveye kendine özgü kırmızı rengini verir; ender antioksidan ve antimikrobiyal özellikler gösterirler. Genellikle vajinal enfeksiyonlara ve irritabl bağırsak sendromuna yol açan belirli bakteri ve mantarların vücutta aşırı çoğalmasını önleyebilirler.

Son araştırmalara göre ahududunun kansere karşı kalkan oluşturan özellikleri vardır. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalara göre meyve, kolon kanseri dâhil diğer kanser türlerinde kanserli hücre bölünmesini ve tümör gelişimini önleyici potansiyel göstermektedir.

5- Genel Sağlığı Artırır: Ahududu, böğürtlen ve üzüm çeşitlerinin tümü metalloproteinaz enzimleri içermektedir. Bu enzimler dokuların gelişimi ve yenilenmesi için çok önemlidir ancak aşırı yüksek miktarlarda üretilirlerse kanser gelişimi için katalizatör olabilirler. Meyve ayrıca yüksek miktarda C vitamini, riboflavin, folat, magnezyum, manganez, niasin, potasyum ve bakır içerir.

6- Genel Olarak Kadın Sağlığını Artırır, Emziren ve Hamile Kadınlar İçin Faydalıdır: Bu meyveler her yaştan ve cinsiyetten insan için faydalıdır ancak özellikle hamile ve emziren kadınlara faydaları ön plana çıkar. Meyvesinin yanı sıra yaprakları da bitki çayı olarak kullanılabilir. Yapraklarından yapılan çay adet düzenini sağlar ve aşırı kanamaları önler. Hamile kadınlarda mide bulantısını, doğum kanamasını ve ağrıyı azaltır ve doğuma yardımcı olur. Emziren kadınlarda meyveyi tüketmek, meyvenin veya yapraklarının çayını içmek anne sütünü artırır.

7- Doğurganlığı Artırır: C vitamini ve magnezyum içeriğiyle hem kadın hem de erkeklerde doğurganlığı artırabilir. Bir teoriye göre içerdiği antioksidanlar sperm sağlığını korur, hamile kalmayı kolaylaştırır ve düşük riskini düşürür.

8- Bağışıklık Sistemini Güçlendirir.

9- Yüksek Besin Değeri Taşır.

10- Şeker Hastaları İçin Güvenli ve Faydalıdır: Kırmızı ahududu meyvesi ve diğer çoğu berry tipi meyve tip 2 diyabet hastalığı olanlarda insülin hassasiyetini artırabilir. Meyve içerdiği antosiyaninlerle açlık plazma glukoz seviyelerini düşürebilir ve kolesterol seviyelerini düzenleyebilir. (5)

11- Kardiovasküler Sağlığı Korur: Potasyum içeriğiyle nabzı ve tansiyonu düzenleyebilir. Ayrıca kırmızı kan hücrelerinin bileşiminde yer alan manganez, bakır ve demir açısından zengindir.

12- Ruhsal Durumu ve Hafızayı Güçlendirir: Ahududu tüketmek beyin hasarını ve yaşlanmaya bağlı hafıza kaybını önleyebilir. Genel stresi azaltarak yaşlanma kaynaklı diğer durumlara olumlu etkilerde bulunur. Araştırmalara göre berry türlerinden yüksek meyve tüketen insanlarda bilişsel gerileme daha az görülmektedir.