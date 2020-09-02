Ağrısız doğum epidural analjezi yönteminin anne ve bebeğe zararı var mı?

Epidural analjezi halk arasında ’prenses doğum’ olarak biliniyor. Ağrısız doğum olarak bilinen bu yöntemin anneye ve bebeğe hiçbir zararı bulunmadığını söyleyen uzmanlar, bu yöntemin normal doğumun konforlu ve anne açısından rahat geçmesini sağladığını belirtti. İşte ağrısız doğum epidural analjezi ile ilgili merak edilenler...

İHA'ya açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şükran Esra Kaykı, epidural analjezi doğum yönteminin anne adaylarına anestezi uzmanları tarafından uygulandığını vurgulayarak anne adayları için şu bilgileri verdi:



“Oturur pozisyondaki anne adayının belindeki uygun bölge küçük bir iğne ile lokal anestezi uygulanarak uyuşturulduktan sonra epidural aralığa ince plastik bir kateter yerleştiriliyor. Bu kateterden verilen lokal anestezik ilaç ile ağrının algılanması engellenerek doğum ağrısız şekilde gerçekleşmiş oluyor.”

EPİDURAL ANALJEZİNİN ZAMANLAMASI ÖNEMLİ



Doğumun başladığı isteyen anne adayına hemen kateter takılabildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Şükran Esra Kaykı, “Ancak ilacın verilme zamanına kadın doğum uzmanının karar vermesi daha doğru olacaktır. Düzenli kasılmaların başladığı yüzde 70 silinmenin olduğu, en azından 2-3 cm’lik açığın olduğu dönemde ilaç verilmesi daha uygun olacaktır. Erken epidural analjezi yapılırsa kasılmaları azaltabilir ya da doğumu geciktirebilir, eğer geç yapılırsa da annenin gereksiz ağrı çekmesine sebebiyet verebilir.” diye konuştu.

ANNE DOĞUMDAN SONRA BEBEĞİYLE İLGİLENEBİLİYOR



Dr. Öğr. Üyesi Kaykı, epidural analjezinin annenin ayaklarında uyuşukluk ve ağırlık hissi olmaması sebebi ile ağrılarını bir baskı hissi olarak algılamasını, dolayısıyla ıkınma refleksini engellememesi sonucunda aktif bir şekilde doğum eylemine katılmasını sağladığının altını çizdi. Dr. Öğr. Üyesi Kaykı, “Epidural analjezi yöntemi annenin yorgun, bitkin olmaması sebebiyle de doğumdan sonra rahat bir şekilde bebeği ile ilgilenmesini sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

ANNEYE VE BEBEĞE ZARARI YOK



Yöntemin en sık görülen yan etkisinin ani tansiyon düşüklüğü olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Esra Kaykı, şu bilgileri verdi: