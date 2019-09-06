Sivilce tedavisinin 4 doğal yöntemi!

Sivilce hemen hemen herkesin yaşayabileceği problemler arasında. Özellikle ergenlik çağına giren gençlerde daha sık görülen sivilce tedavi edilmediğinde ağrılara yol açabiliyor. Bu nedenle ağrılı sivilce nasıl geçer merak ediliyor. Sivilce büyük bir probleme dönüştüğünde sosyal yaşamı da etkileyebiliyor.

DERİ ALTI SİVİLCESİ NEDENLERİ

Ergenlik döneminde androjen hormonunun yağ bezelerini tetiklemesi

Lityum, yüksek dozda B12, kortikosteroid gibi içeriklere sahip bazı ilaçlar sivilce üretiminin artışına sebep olur

Ağır kozmetik ürünler

Hormonlarda olan bazı değişiklikler

Duygu değişikliklerinden kaynaklı stres

Epilepsi gibi hastalıları önleyici bazı ilaçlar

Dışardan cildin altına baskı uygulayan bazı aksesuarlar da sivilceye sebep olabilir. Bunlar; saç bantları, sıkı olarak kafayı sıkan taçlar, sırt çantaları gibi…

DERİ ALTI SİVİLCESİ İLAÇLARI VE DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ (KÖR SİVİLCE İÇİN İLAÇ)

ACNELYSE SİVİLCE KREMİ

Bu krem içeriğindeki sivilce kurutmaya yarayan etkisiyle hem kör sivilceleri hem de deri üstündeki belirgin sivilceleri hızlı bir şekilde kurutmaktadır. Gözlere temas ettirmeden sivilceye yedirerek uygulayınız. Bu kremi yaz aylarında güneşe maruz kalacağınız durumlarda sadece geceleri uygulayınız ve gündüz mutlaka güneş koruyucu kullanınız. Bir gece bekletip ertesi gün yüzünüzü yıkayınız.

SICAK TAMPON

Sıcak bir suya batırıp çıkarttığınız pamuğu veya sargı bezini sıkın ve sıcakken hemen sivilcenin üzerine birkaç dakika tampon yapın. Bu kör sivilcenin açılmasını ve iyileşme süresini hızlandıracaktır.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesinin antiseptik özelliğinden kaynaklanan bakteri oluşumunu önleyen etkisi sebebiyle tonik gibi sivilceli bölgeye uygulayarak oradaki enfeksiyon veya büyümeye sebep olacak bakterilerin oluşumunu önleyecektir.

ALOE VERA

Aloe veranın cilde ve özellikle cilt problemlerine etkisi bilinmektedir. Egzama, sedef hastalıklarından tutun da cilt yaşlanmalarına karşı birçok etkisi meşhurdur. Bunun yanı sıra ciltte meydana gelen fazla yağlanmadan kaynaklı sivilcelerin de iyileşmesinde oldukça etkilidir. Sivilceye sürüldüğünde fazla yağdan arındırarak, sivilcenin kuruyarak daha çabuk açılmasını sağlar. Birkaç gün kullanıldığında sivilcenin açılan başından içine kadar nüfus ederek hızlı iyileşmesine vesile olur. Aloe veranın çiçeğini saksı da yetiştirebilir veya kremini eczaneden temin edebilirsiniz.