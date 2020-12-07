Ağlayan pastanın püf noktası: Çikolata sosu! Ağlayan pasta tarifi

Lezzetiyle insanı mutlu eden ağlayan pasta tarifi çikolata sosu ve krem şantiyle yapılan kek çeşididir. Ağlayan pastanın önce keki sonrada çikolata sosu ve krem şansitis yapılır. Ağlayan kekin püf noktası ise unun elenmesi ve çikolata sosunun soğuk dökülmesidir.



AĞLAYAN PASTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Keki için:

1 su bardağı şeker

4 adet yumurta

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı süt

3 çorba kaşığı kakao

1, 5 su bardağı un (elenmiş)

1 paket Kabartma tozu

Keki ıslatmak için:

· 2 su bardağı süt

Sosu İçin;

· 1 paket çikolata sosu

· 2,5 su bardağı süt

Üzeri için;

· 1 poşet krem şanti

· 1 su bardağı soğuk süt

AĞLAYAN KEK TARİFİ YAPILIŞI

1. Öncelikle kekini hazırlamak için yumurta ve şeker iyice çırpın. Kalan kek malzemelerini de ekleyerek kek hamurunu hazırlayın. Yapacağınız yağlanmış tepsiye veya borcama dökün ve 180 derece ısıtılmış fırında pişirin.

2. Kek üzerinde çatalla delikler açın ve sütle ıslatın.

3. Kek tamamen soğuduktan sonra üzerine hazırlamış olduğunuz krem şanti sürün.

4. Çikolata sosunu hazırlayın ve soğuyan bol çikolata sosu ile kekin üzerini kapatın.

5. Bir kaç saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek vişne veya Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

AĞLAYAN PASTANIN PÜF NOKTASI

Un mutlaka elenmiş olmalıdır. Çikolata sosunu mutlaka soğuk dökün. Keki ıslatmak için kürdan veya çatal yardımıyla delikler açmayı unutmayın.