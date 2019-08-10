Ağızda eriyen kavurma nasıl yapılır?

Kurban bayramının gelmesi ile milyonlarca vatandaş sofralarında yapacağı yemekler için hazırlıklara başladı. Kurban bayramında sofralarda sık gördüğümüz ve geleneksel diyeceğimiz yemeğin adı şüphesiz kavurma... Milyonlarca müslüman vatandaşın kurban ibadetini yapacağı bu bayramda da sofralarda kavurmaların yenmesi bekleniyor. Kavurma tarifi için gereken malzemeler, kavurma yapmanın en lezzetli tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:35
10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:55
Ağızda eriyen kavurma nasıl yapılır"

Milyonlarca vatandaş için kurban bayramı heyecanı başladı. Kurban bayramında kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar için bayram sofraları da hayli önem taşır. Bayram sofralarında olmazsa olmaz yemeklerden biri de kavurmadır. Kavurmanın en lezzetli tarifi vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağızda eriyen kavurmanın nasıl yapıldığını haberimizin devamında bulabilirsiniz. 

MALZEME LİSTESİ

1 kg dana kuşbaşı

1 baş orta büyüklükte kuru soğan

3 ya da 4 diş sarımsak

Bir miktar sıvıyağ

(2-4 Kişilik - 45 dakika)

HAZIRLANIŞI

ADIM 1

İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

ADIM 2

Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.

ADIM 3

Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.

ADIM 4

Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.

KURBAN ETİNİ PİŞİRMEDEN ÖNCE…

Etler kuşbaşı doğranır. 1 gece buzdolabında dinlendirilir.

İç yağı tencerede eritiyoruz. Etlerimizi tencereye koyup suyunu bırakana kadar karıştırıyoruz. Kendi suyunu tamamen bırakıp renk değiştirdikten sonra yarım bardak suyu ekliyoruz. Ocağın altını kısıp kapağını kapatıyoruz ve bu şekilde 1.5-2 saat pişiriyoruz. Etler yumuşadıktan sonra tuzunu ekliyoruz. Kalan suyu çektikten sonra tereyağını ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Kavurmamız hazır.

Çelik tencere kullanımı ısının daha iyi dağılmasını sağlar ve suyun hemen buharlaşmasına engel olur. Böylece etler daha iyi pişer. İç yağlar eritilirken yeterli miktarda yağ olduğunu düşünürseniz erimeyenleri etleri koymadan önce alabilirsiniz.

ilgili yazılar
Kadınlar erkeklerin hangi özelliğini çekici buluyor?
Kadınlar erkeklerin hangi özelliğini çekici buluyor?
Kavurma Nasıl Saklanır?
Kavurma Nasıl Saklanır?
Bayramların vazgeçilmezi kadayıf için en özel tarif
Bayramların vazgeçilmezi kadayıf için en özel tarif
İntikam duygusunu tetikleyen etken nedir?
İntikam duygusunu tetikleyen etken nedir?
Nasıl youtuber olunur? İşte 5 temel kuralı!
Nasıl youtuber olunur? İşte 5 temel kuralı!
İnsan acı yemekten neden haz duyar?
İnsan acı yemekten neden haz duyar?
En Yeniler
Ağızda eriyen kavurmanın özel tarifi!
Ağızda eriyen kavurmanın özel tarifi!
İnsanların yalan söylediğini nasıl anlarsınız?
İnsanların yalan söylediğini nasıl anlarsınız?
Rüyada anne görmek hangi anlama geliyor?
Rüyada anne görmek hangi anlama geliyor?
Youtuber olmanın 5 temel kuralı!
Youtuber olmanın 5 temel kuralı!
Bayramların vazgeçilmezi kadayıf için en özel tarif
Bayramların vazgeçilmezi kadayıf için en özel tarif
Kadınlar erkeklerin hangi özelliğini çekici buluyor?
Kadınlar erkeklerin hangi özelliğini çekici buluyor?
Tropikal bir meyveden çok daha fazlası: Ananasın faydaları
Tropikal bir meyveden çok daha fazlası: Ananasın faydaları
Rüyada ceviz görmek hangi anlama geliyor?
Rüyada ceviz görmek hangi anlama geliyor?
Bayram için en uygun alışveriş önerileri!
Bayram için en uygun alışveriş önerileri!
İlişkilerin temel sorunu: Kıskançlık
İlişkilerin temel sorunu: Kıskançlık
Saçlarınızı uzatacak 4 kolay kür önerisi
Saçlarınızı uzatacak 4 kolay kür önerisi
İntikam duygusunu tetikleyen etken nedir?
İntikam duygusunu tetikleyen etken nedir?
Mısır neden patlar?
Mısır neden patlar?
Instagram'ın fenomeni: Avokado nasıl tüketilir?
Instagram'ın fenomeni: Avokado nasıl tüketilir?
Adaçayının insana iyi gelen 8 etkisi!
Adaçayının insana iyi gelen 8 etkisi!
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin