Ağızda çabuk dağılan kakaolu irmik helvası! Kakaolu irmik helvasının yapılışı

Kakaolu irmik helvasının yapılışı merak ediliyor. Özellikle balığın yanında çok sevilen irmik helvası evde bulunan malzemelerle yapılıyor. İşte adım adım sofranıza layık irmik helvası tarifi ve malzemeleri...



KAKAOLU İRMİK HELVASI MALZEMELER

2 su bardağı irmik

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su(Sütle de yapılabilir)

2 çorba kaşığı kakao

İsteğe göre fıstık

KAKAOLU İRMİK HELVASI YAPILIŞI

Öncelikle yağı eritin. İrmiği içine ekleyin ve kısık ateşte irmikler pembeleşene kadar kavurun.

Daha sonra fıstıkları ilave edin ve kavurma işlemine fıstıklar da pembeleşene kadar devam edin. Bu sürenin sonunda şekeri ekleyin ve birkaç dakika daha şekerle kavurun. Koyu olmasını isterseniz çok kavurun.

Kavurmanın sonunda altını kısıktan normale getirip suyu ekleyin veya sütle yapacaksanız sütü ekleyin. Ardından kakaoyu ilave edin. Kaynayana kadar karıştırın.

Kısık ateşte birkaç kez karıştırın ve katılaştıktan sonra altını kapatın, dinlenmeye bırakın. İçine fıstık kullanmadıysanız fıstıkla veya cevizle süsleyebilirsiniz.