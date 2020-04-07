Mahleplisinden haşhaşlısına kadar çeşitleri olan kandil simidi tarifleri araştırılıyor. Bugün Berat Kandili olması dolayısıyla sevdiklerine akşam çayında ikramda bulunmak isteyen vatandaşlar haşhaşlı kandil simidinin yapılışını merak ediyor. Berat kandilinde farklı kandil simidi tarifi istiyorsanız haberimiz tam size göre. İşte ağızda çabuk dağılan haşhaşlı kandil simidi tarifi…

EVDE KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Kandil Simidi ülkemizde kandillerin vazgeçilmezlerinden biridir. Kandil simidi pek çok pastaneci ve fırın tarafından yapılır. Kolay tarifler sayesinde artık evde de yapılabiliyor.

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

125 gram margarin

2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı mahlep

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

3-4 su bardağı kadar un

ÜZERİ İÇİN

2 yumurta akı

Kavrulmuş çekilmiş haşhaş

HAZIRLANIŞI

Oda sıcağında bekletilen yumurtaların sarısını ve beyazını ayırarak kandil simidini hazırlamaya başlayın. Bir kabın içerisine 3-4 su bardağı kadar un dökün ve unun ortasına bir çukur açın. Margarin, yumurta sarısı ve diğer malzemeleri una açtığınız çukura ekleyin.

Malzemeleri ekledikten sonra unu yoğurmaya başlayın. Bir süre boyunca unu yoğurduktan sonra ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamur bu kıvamdayken azar azar un eklemesi yaparak yoğurmayı sürdürün.

Hazırladığınız hamurdan parçalar ayırın ve hamur parçalarını rulo hâline getirerek küçük simitler şeklinde birleştirin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kandil simitlerini dizin. Ardından kandil simitlerinin üzerine yumurta sürün ve haşhaş serpip önceden 190-200 derece arası ısıtılmış fırına yerleştirin. Simitler pişince servise hazır hâle getirin.