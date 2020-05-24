Ağız kokusunu engelleyen yöntemler! Diş fırçası kullanmak yeterli mi?

Ağız kokusu nasıl engellenir? Ağız ve diş temizliği nasıl olmalıdır? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diş fırçası ağzı sağlığı son derece önemli olurken onun yanında kullanılması gereken ürünlerde bulunuyor. İşte ağız kokusunu engellemek için diş temizliğinde yapılması gerekenler...

DHA'ya açıklamalarda bulunan Doktor Kevser Yarımbaş, ağız ve diş sağlığı hakkında tavsiyelerde bulundu. Yarımbaş, “Mekanik plak temizliğini desteklemek ve farklı etkilerinden faydalanmak için diş macunları da uygulamaya yardımcı olarak önerilir. Diş macunlarının içine ilave edilen anti bakteriyel maddeler, bakteri plağındaki patojen oluşumunu kontrol ederek periodontal hastalıkları ve diş çürüklerini engellemeyi hedefler. Ancak, bu amaç için anti bakteriyel etkinin tek başına yeterli olmadığı, plağın mekanik olarak ağız ortamından uzaklaştırılmasının gerekli olduğu unutulmamalı. Günde en az iki kez düzenli olarak diş fırçalamak ağız sağlığının vazgeçilmez aşamasıdır. Diş ipi, arayüz fırçaları, superfloss, ağız gargaraları, ağız duşu ve dil fırçaları dental hijyenin temel basamaklarında yer alır.” dedi.

GARGARAYLA KÖTÜ KOKUYU ENGELLEYİN

Diş ipinin fırçalamadan sonra yapılması gerektiğine dikkat çeken Yarımbaş, şöyle devam etti: