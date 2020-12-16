Adıyaman usulü panki tarifi! İrmik ve bulgurdan köfte tarifi

Adıyaman usulü pankinin tarifi merak ediliyor. Bulgur, irmik ve yumurta ile yapılan panki köfte hem lezzetli hem hafif. Evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz Adıyaman usulü panki tarifi ve malzemeleri sizlerle. Şimdiden afiyet olsun.



ADIYAMAN USULÜ PANKİ TARİFİ MALZEMELER



1 su bardağı irmik

2 su bardağı ince bulgur



2 yemek kaşığı un

2 litre kaynamış su

Tuz ve yağ

Kızartmak için 2 adet yumurta

ADIYAMAN USULÜ PANKİ TARİFİ YAPILIŞI



İnce bulguru ve irmiği ve unu ıslatıp 5 dakika dinlenmeye bırakın. Dinlenen karışımın içine tuzu ekleyip karıştırın.

Ardından avucunuzda köfte hâline getirin.

Hepsini yaptıktan sonra ocakta 2 litre kaynattığınız suyun içine atın ve karıştırmayın. 5-7 dakika suyun içinde bekledikten sonra alabilirsiniz. Kızartacağınız için dağılmaması gerekir.

Ayrı bir tavaya yağ ekleyin ve biraz kızdırın. Ayrı bir kâse de yumurtayı kırın içine 1 yemek kaşığı un katıp iyice çırpın. Haşlamış olduğunuz pankileri yumurtaya bulayıp yağda kızartın. Pankiler hazır. Afiyet olsun.