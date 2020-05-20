Adım adım soğuk baklava tarifi! Soğuk baklavanın püf noktası

Soğuk baklava tarifi merak ediliyor. Havaların ısınmasıyla iftarda tercih edilen sütlü soğuk baklava, , şerbeti sütle hazırlanan bir tatlıdır. Peki, sütlü soğuk baklava nasıl yapılır? İftarda serinlemek isteyenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan soğuk baklava, üzerine kakao ve çikolata tozu ile servis ediliyor. Soğuk baklavanın püf noktası ise kullanılan yağ ve şeker oranıdır. Çünkü bu tatlı lezzetli ve hafif olması nedeniyle çok talep görüyor. İşte adım adım sütlü soğuk baklavanın tarifi ve püf noktası…

SÜTLÜ SOĞUK BAKLAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

250 gram tereyağı

Baklava yufkalarını kendiniz de açabilirsiniz, hazır alacaksanız 1 paket baklavalık yufka yeterlidir

1 çay bardağı sıvı yağ

Arası İçin

· 1 su bardağı çekilmiş ceviz

Arası ve Üzeri İçin;

2 yemek kaşığı kakao veya çikolata

1 çay bardağı ceviz

Yarım çay bardağından 2 parmak fazla şeker

Şerbeti İçin;

· 5 su bardağı süt

· 2 su bardağı şeker

ADIM ADIM SOĞUK BAKLAVANIN YAPILIŞI

1. Her tatlıda olduğu gibi önce şerbeti ocağa koyun ve tatlı pişene kadar soğutun. Şerbetimiz için tencereye sütü ve şekeri ilave edin. Kaynadıktan sonra altını kısıp 15 dakika kaynatın ve ocağın altını kapatın.

2. Tereyağını ve sıvı yağı eritin ve ocağın altını kapatın. Soğuyan yağ ile tepsiyi yağlayın ve baklava yufkalarını 3’er 3’er tepsiye serin. Her 3 katta bir yağlayın. 3 katta bir yağlanan yufkalarımıza 9. katta cevizini serpin.

3. Arası ve üzeri için ayırdığınız kakao, şeker ve cevizi rondodan çok ince bir şekilde geçirin.

4. Rondodan geçirdiğimiz bu karışımı cevizin üzerine serpelim.

5. Tekrar katlara ve yağlama işlemine aynı şekilde devam edin ve arasında tekrar ceviz ve karışımdan serpin.

6. Kalan yufkalarımızı da üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin.

7. En son kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve kare şeklinde baklavayı kesin.

8. 200 derece fırında kızartın. Kızaran baklavayı fırından alıp biraz ılık hale geldiği zaman soğuk şerbeti üzerine gezdirin.