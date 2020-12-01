Adım adım şekerpare tarifi! Şekerpare nasıl yapılır?

"Şekerpare nasıl yapılır?" sorusunun cevabı tatlı tarifleri araştıranlar tarafından merak ediliyor. Yoğurt, yumurta, margarin gibi evde bulunan malzemelerle yapılan şekerpare hemen hemen her yemeğin yanına yakışan bir şerbetli tatlıdır. İşte adım adım şekerpare tarifi ve malzemeleri...



ŞEKERPARE TARİFİ MALZEMELERİ

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 paket margarin

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

ŞEKERPARE TARİFİ ŞERBET MALZEMELERİ

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

ADIM ADIM ŞEKERPARE TARİFİ YAPILIŞI

1. Şerbetli tatlılarda hamur veya şerbetin aynı ısıda olmaması çok önemli. Bu yüzden şerbetin soğuk tatlının sıcak olması gerekiyor. Bu nedenle öncelikle şerbeti hazırlayarak kenarda soğumaya bırakın.

2. Şekerparenin hamurunu hazırlayın. Buzdolabında hamuru yarım saat dinlendirin.

3. Sonrasında hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

4. Şekerparelerin üzeri için ayırdığınız yumurta sarısını sürün. Çatalla üzerine şekil verebilirsiniz. İsteyenler ortasına fındık da kullanabilir.

5. 200 derece ısınmış fırında pişirin. Fırından çıkınca birkaç dakika dinlendirin ve şerbeti dökün. Şerbeti çektikten sonra Hindistan cevizi veya fıstıkla süsleyebilirsiniz.

ŞEKERPARENİN YANINA NE GİDER?

Şkerparenin yanına hemen hemen birçok yemek gider. Mercimek çorbası, patates püresi ile et sote ve pilav tercih edebilirsiniz.