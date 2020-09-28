Adım adım limonlu kek tarifi ve malzemeleri

Limonlu kek hemen hemen herkes tarafından sevilen ve çayın yanına çok yapılan lezzetlerden biridir. Eğer misafiriniz gelecekse, acil ve kolay bir kek tarifi arıyorsanız limonlu kek tarifi tam size göre. İşte size adım adım limonlu kekin yapılışı ve malzemeleri...



LİMONLU KEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER



1 su bardağı şeker

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

İsteğe göre yarım çay bardağı çoko damla

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 adet limonun rendesi

2.5 su bardağı un

LİMONLU KEK TARİFİ YAPILIŞI



1. Öncelikle her kek tarifinde olduğu gibi yumurta ve şekeri iyice çırpın.

2. Yumurtanın üzerine süt, sıvı yağ ve vanilya ekleyin ve karıştırın.

3. Rendelediğiniz limonun kabuklarını ekleyin ve suyunu da karışıma sıkın. Ardından çoko damlaları da ekleyin.

4. Son olarak un ve kabartma tozunu da ilave ederek hamuru karıştırın. Unu elerseniz kekiniz daha güzel kabarır.

5. Kek hamuru margarinle yağlanmış kalıba dökerek 180-200 derece fırında 45 dakika kadar pişirin.

6. Keki pudra şekeri, fıstık veya limonla süsleyerek servis edebilirsiniz. Dileyenler üzerine sos da hazırlayabilir. Aynı ölçüleri limon yerine portakalla da deneyebilirsiniz. Afiyet olsun.