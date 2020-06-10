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  3. Adı gelin pastası tadı muhallebili kek! Gelin pastası nasıl yapılır?
10 Haziran 2020 Çarşamba 16:02 | Son Güncelleme:

Adı gelin pastası tadı muhallebili kek! Gelin pastası nasıl yapılır?

Adı gelin pastası tadı muhallebili kek! Gelin pastası nasıl yapılır"

Gelin pastası nasıl yapılır merak ediliyor. Özellikle ikindi çaylarının vazgeçilmezi olan muhallebili tatlı tarifleri araştırılıyor. Bunlardan biri olan gelin pastası tarifi favori tercihler arasında yer alıyor. İşte size adı gelin pastası tadı nefis olan bir tatlı…

Gelin pastası tarifi araştırılıyor. Çay saatinin vazgeçilmezi olan muhallebili tatlılar birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Özellikle yaz mevsiminde buzdolabına koyulabilen tatlı tariflerini araştıranlar gelin pastasının yapılışını merak ediyor. Gelin pastası, muhallebi ve kek için evde bulunan bilindik malzemelerden yapılıyor. İşte çay saatinize adı gelin pastası tadı nefis olan bir tatlı…

GELİN PASTASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

· 1 su bardağı toz şeker

· 4 adet yumurta

· 1 su bardağı un

· 1 paket vanilya ve kabartma tozu

Keki ıslatmak için;

· 2 yemek kaşığı şeker

· 2 su bardağı soğuk süt

Muhallebisi için;

· 1 su bardağı toz şeker

· 1 litre süt

· 3 çorba kaşığı un

· 2 çorba kaşığı nişasta

· 1 paket vanilya

· 1 paket krem şanti

Üzerini süslemek için;

İsteğinize göre çilek gibi renkli meyveler, Hindistan cevizi, ceviz, fındık veya fıstık olabilir.

GELİN PASTASI TARİFİ YAPILIŞI

1. Öncelikle yumurta ve şekeri mikser ile beyazlaşana kadar çırpın. Ardından vanilya, kabartma tozu, unu ekleyin ve tekrar karıştırın.

2. Dikdörtgen borcamı yağlayın ve kek hamurunu dökün ve 180 derece fırına sürün. Piştikten sonra çıkarın. Kürdan yardımı ile kontrol edin ve keki soğumaya bırakın.

3. Süt ve şekeri karıştırın kek tamamen soğuyunca üzerine dökün.

4. O sırada muhallebiyi hazırlayın. Krem şanti hariç bütün malzemeleri tencereye alıp karıştırın.

5. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın ve soğumaya bırakın.

6. Ilık hale geldikten sonra ocaktan alın ve krem şantiyi ekleyerek mikser yardımı ile çırpın. Karışımın ardından kekin üzerine dökün. Buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun…

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