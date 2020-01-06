Adet sancıları için büyük kurtarıcı! Bu yöntemle ağrılara son

Kadınların en büyük dertlerinden biri olan adet sancısı, baş etmesi oldukça zor fiziksel rahatsızlıkların meydana gelmesine neden olur. Bu dönemleri kolaylıkla atlatabilmek ve çektiğiniz ağrıyı hafifletebilmek için bazı alternatif yolları deneyebilirsiniz.

ADET SANCISINI AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

Bir havluyu ısıtın ve alt karın bölgenize koyun. Isıyla birlikte kasılmalarınız ve sancılarınız yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır. Aynı şekilde alt karın bölgenizi adet dönemlerinde olabildiğince sıcak tutmaya da özen gösterin.

Adet öncesi ve adet dönemlerinizde sıcak içeceklerden sıklıkla faydalanın. Özellikle bitki çayları başta olmak üzere farklı sıcak içecekleri deneyin.

Adet dönemlerinizde fiziksel güce ihtiyaç duyulan işlerden uzak durmaya ve vücudunuzu çok fazla yormamaya çalışın. Bu dönemlerde ağız egzersizler yapmamaya da özen gösterin.

ADET SANCILARINDA BÜYÜK KURTARICI: SICAK SU TORBASI

Adet sancılarınızın şiddetlendiği zamanlarda ılık bir duş alın ya da sıcak su torbasıyla ağrılarınızı hafifletmeye çalışın.

Ayaklarınızın altına yastık koyarak bacaklarınızı uzatmayı deneyin. Bu sayede kan basıncı yoluyla ağrılarınızın azalmasını sağlayabilirsiniz.

Adet dönemlerinizde gün içerisindeki yemek öğünlerinizi hafif tutmaya ve azar azar sık sık yemek yemeye çalışın. Böylelikle karın bölgenizde baskı oluşmasının önüne geçebilirsiniz.

Alt karın bölgenize avuç içi ve parmak uçlarınızla birlikte dairesel hareketlerle masaj yapın.

Adet sürecinde hafif yürüyüşler yapabilirsiniz. Sancınızı hafifletebilecek olan hafif yürüyüşlerden ve düzenli olarak yaptığınız spor egzersizlerinden bu süreçte faydalanabilirsiniz.

ADET SANCISINDA TAKVİYE VİTAMİNİN ÖNEMİ

E vitamini olmak başta olmak üzere kalsiyum, katiamin, çinko ve omega 3 yağ asidi gibi mineraller, adet sürecindeki kasılmalarınızı en az seviyeye indirir ve sancılarınızın azalmasına yardımcı olur. Bu vitamin ve mineralleri içeren takviyeleri adet dönemlerinizde kullanabilirsiniz.

Bu süreçte uyku düzeninize özen göstermelisiniz.Adet dönemlerinizde sigaradan, fazla kafein tüketiminden ve yağlı yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmalısınız.