Adet düzensizliğine iyi gelen adet söktürücü bitkiler

Kadınlar adet düzensizliği için şifalı bitkileri araştırıyor. Peki, hangi bitkiler adet söktürücü olarak biliniyor? Maydanozdan kekiğe kadar birçok bitki adet dönemini düzenli hâle getirerek kişiyi rahatlatır. İşte regl döneminde şifalı bitkiler ve faydaları...



ADET SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER

KEKİK

1 su bardağı kaynar suda 10 dakika demlenen kekik, yemeklerden sonra içilmesi durumunda adet getirici önemli bir etkiye sahiptir.

MAYDANOZ

Maydanoz muhteviyatındaki uçuğu yağlardan dolayı önemli bir adet söktürücü olmakla birlikte önemli bir rahim uyarıcı etkisinin olduğu da bilinmektedir. Gebe kadınlar için düşüğe neden olabileceğinden dolayı maydanoz suyu içilmesi önerilmezken, gebe olmayan ve âdeti geciken tüm kadınlar için kaynatıldıktan sonra ocaktan alınan 5 su bardağı su içine atılan iyice temizlenmiş bir demet maydanoz hızlı adet söktürücü etkisini hemen ortaya koyacaktır.

SOĞAN

Dört parçaya ayrılmış 1 adet soğanın kaynatılan klorsuz yarım litre suyun içerisine atılması ve suyun süzülüp ılımaya başladıktan sonra on iki saatte bir düzenli olarak içilmesi adet gecikmesi konusunda önemli kazanımlar elde edilmesini sağlayacaktır.

Bunlara ek olarak adaçayı, zerdeçal, kişniş tohumu, aloa vera, nar, rezene tohumu, labada tohumu, havuç, kantaron, dereotu ve çörekotu tohumu da adet söktürücü özellikleri kanıtlanmış bitki çeşitlerindendir.