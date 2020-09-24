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24 Eylül 2020 Perşembe 16:44 | Son Güncelleme:

Adana'nın tescilli yemeği analı kızlı tarifi ve malzemeleri

Adana'nın tescilli yemeği analı kızlı tarifi ve malzemeleri

Akşam yemeğine henüz karar veremediyseniz Adana'nın tescilli lezzeti analı kızlı yemeğini yapabilirsiniz. Bulgur ve kıymadan yapılan analı kızlı çorba tarifi haberimizde.

Analı kızlı tarifi nasıl yapılır? sorusunun cevabı akşam yemeği için araştırılıyor. "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler farklı yemek tariflerine bakıyor. Yöresel lezzet arayanlar için Adana'nın tescilli yemeği analı kızlı tarifi hazırladık. İşte analı kızlı çorba tarifi ve malzemeleri...

ANALI KIZLI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg. kıyma

1,5 kg. ince bulgur

2-3 baş soğan

1 adet yumurta

1 bardak haşlanmış nohut

2 kaşık salça

2 kaşık yağ

Yeterince tuz

Kırmızıbiber, kuru nane ve karabiber.

ANALI KIZLI YAPILIŞI

Bulgurun içine un, yumurta, tuz ve kırmızıbiber ekleyerek su yardımıyla yoğurun.

Soğanları ince ince kıyın. Kıyma ile karıştırılarak yağda kavurun. Kavrulmuş kıymaya salça ve maydanoz ilave ederek soğutun.

Daha önce yoğrulan bulgurlardan küçük yuvarlak parçalar kopararak oyun. Oyulan köftenin içine kıymalı iç koyarak iri ceviz büyüklüğünde köfteler yapın.

Bulgurun bir kısmını da içi boş küçük yuvarlaklar haline getirin. Hazırlanan köfteleri kaynamış suda haşlayın ve kaynamış nohut ilave edin.

Kızgın yağ ve salça dökerek malzemeler pişene kadar çorbayı kaynatın. Çorba piştikten sonra limon sıkılarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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