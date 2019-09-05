Adana denilince akla yemekler geliyor ve bu yemekler arasında popüler olan Adana usulü avgan pilavı nasıl yapılır merak ediliyor. İşte, “Adana usulü avgan pilavı nasıl yapılır? Adana usulü avgan pilavı tarifi..” sorusunun cevabı…

MALZEMELER:

300 gr kuzu eti

1 baş kuru soğan

3 yemek kaşığı sıvıyağ

2 adet orta boy havuç

1 kâse baldo pirinç

2 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Kuzu etini küçük parçalar halinde doğrayarak bir tencerede 20 dakika boyunca haşlayın. Pirinci yıkayın ve tuzlu sıcak suyun içine koyup ağzını kapatın. 15 dakika ıslatın. Soğanı küçük küçük doğrayın. Derin bir tencereye sıvıyağı ve doğranmış soğanı koyun. Haşlanmış kuzu etlerini ekleyerek kavurun.

Havuçların kabuklarını kazıyın. Kibrit çöpü uzunluğunda incecik doğrayarak kavrulan etin üzerine yayın. Islanan pirincin suyunu süzün. Pirinci havuçların üzerine ekleyin. Yenibahar ve tuz ekin. Son olarak malzemelerin üzerini aşacak kadar sıcak su ve et suyu ilavesi yapın. Çok kısık ateşte pirinçler pişene kadar yemeği pişirin. Avgan pilavını, altını kapattıktan sonra 5 dakika dinlendirin. Pilavı servis tabağına ters çevirerek aktarın. Sıcak olarak servis yapın.