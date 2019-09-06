Kışa hazırlık: Acur turşusunun faydaları ve tarifi

Acur, Türkiye’de Batı ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilir ve meyveleri salatalığa benzemektedir. Körpe iken tadı daha güzel olan acur çiğ olarak yenebilir. Her ne kadar salatalık görünümünde olsa da acur aslında bir kabak çeşididir. Acur bir yıllık otu ve sürünücü bir bitkidir. Çiçekleri sarı renklidir. Meyvesi 4-8 santimetre çapında 30-50 santimetre uzunluğundadır. Bazen düz bazen de yay gibi eğimli ve içe bükük bir görünümü bulunan acur, bir metreye kadar uzayabilen bir meyve türü olarak, ülkemizde daha çok turşuluk olarak kullanılır. Meyvenin kabuğu beyazımsı-yeşil renkli ve uzunlamasına çizgilere sahiptir.

ACURUN FAYDALARI

Kalori miktarı düşük olduğundan diyet yapanların dostudur. Diyet yapan kişiler rahatlıkla tüketebilir. Lifli yapısı sayesinde de açlık hissini engellemeye yardımcı olur.

C ve A vitamini açısından zengindir. Bu vitaminler serbest radikallerle savaşan vitaminler olduğundan dolayı yaşlanmayı da geciktirdiği bilinmektedir.

Acur iyi bir potasyum kaynağıdır. Potasyum kan basıncının düşmesine yardımcı olur, kalp dostudur. Kolesterolü kontrol altında tutmaya yardımcı olur. İyi bir kalp dostudur. Sodyumun kötü etkilerini azaltır.

Çözünür lif bakımından zengin olduğundan kabızlık problemi çeken kişilere oldukça yararlıdır.

Acur k vitamini bakımından zengindir. Bu vitamin kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur, kanın pıhtılaşmasını sağlar.

Son yıllarda yapılan çalışmalar acurun beyindeki nörolojik yapıların hasarlarını azaltarak alzheimer hastalığı konusunda yardımcı olduğu görülmüştür.

Acur yemek sindirimi kolaylaştırır.

Acur iyi bir su ve mineral kaynağı olduğu için harareti giderici özelliği mevcuttur.

Hurma ile birlikte tüketildiğinde vitamin eksikliğine iyi gelir.

Acur koklamak baygınlığı geçirir.

Olgun acur rendelenip, balla karıştırılarak yenilirse sarılık hastalığının geçmesine yardımcı olur.

Acur çekirdekleri dövülüp kaynatılır daha sonra da balla tatlandırılarak aç karnına 1 çay bardağı içilirse idrar söktürmeye yardımcı olur.

Acurun yaprağını köpek ısırığının üzerine sarmak iyi gelir.

Acuru taze ve olgunlaşmış olarak tüketmek daha iyidir. Genelde yaz aylarında yetişir.

Düzenli olarak tüketildiğinde kanı temizler.

Böbrek ağrılarını tedavi edici özelliğine sahiptir.

Birisi bayıldığında burnuna acur koklatmak iyi geldiği söylenir.

Sıcak yaz günlerinde susuzluğu giderir. Harareti alır.

ACURUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram acurda yaklaşık 23 kalori bulunmaktadır.

Protein: 0.72 gram

Karbonhidrat: 5.16 gram

Sodyum: 9 mg

Potasyum: 202 mg

Fiber:0,8 g

Doymuş yağ: 0.032 gram

Çoklu doymamış yağ:0.042 gram

Tekli doymamış yağ: 0.002 gram

Şeker:4.62 gram

ACUR TURŞUSU TARİFİ

1 Kilo Acur

2 Su bardağı su

Yarım çay kaşığı Limon tuzu

5-6 iş sarımsak

Yarım su bardağı Sirke

2 Yemek kaşığı Kaya tuzu

ACUR TURŞUSU YAPILIŞI

Acurlar yıkanıp temizledikten sonra 2 parmak genişliğinde kesilir. Suyun içine Kaya tuzunu koyulur. Limon tuzu eklenir ve güzelce karıştırılır. Sirke de ilave edilir ve biraz daha karıştırılıp tuzun erimesi için kenara alınır. Bu arada kavanoza acurlar yerleştirilir. Acurlar yerleştirildikten sonra içine sarımsak atılır. Karıştırılan su kavanoza boşaltılır ve ağzını sıkıca kapatılır. Serin yerde saklanmalıdır ve 10 gün sonra yenebilir. Afiyet olsun.