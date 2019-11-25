Acun Ilıcalı'nın o kararına Beyaz isyan etti: 'Yarışmayı bırakıyorum'

O Ses Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar izleyicileri şaşırttı. O Ses Türkiye'de yeni sezon formatında değişikliğe gidilmişti. Yeni formata göre yarışmacıya dönen jürilerin bir diğer jüriyi bloklama hakkı bulunuyor.

O Ses Türkiye'de yayınlanan son bölümde Hadise ile Beyazıt Öztürk aynı yarışmacıya döndükten sonra ikisi de blok butonuna bastı. Beyazıt Öztürk'ün Hadise'yi blokladığı görülürken Hadise bu duruma itiraz etti. Hadise ilk önce kendisinin bastığını ama butonun çalışmadığını iddia etti. Duruma müdahale eden Acun Ilıcalı ilk önce "beraberlik olacak, ikinizinkini de kabul etmeyelim" dedi. Hadise'nin yoğun ısrarı üzerine Acun Ilıcalı butonu test etti ve Hadise'nin haklı olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Beyazıt Öztürk isyan ederek, "programı bırakıyorum" dedi.

Yarışmadaki bu anlar gülüşmelere neden oldu.