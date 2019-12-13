Acun Ilıcalı'dan FOX'a ağır taş: 'O Ses Kaynanalar'ı da yapın'

Acun Ilıcalı'nın FOX TV'nin fikir hırsızlığı yaptığı iddiası bilirkişi raporunda haklı bulundu. Acun Ilıcalı katıldığı internet programında konuyla ilgili sert sözler söyledi.

O ZAMAN, "O SES KAYNANALAR'I DA YAPIN"

Ilıcalı açıklamasında, " Biz formatları alıp geliştiren ekibiz. Bizimkiler yarışma! Mekanizmalı yarışmalar... Dünyanın en büyük şirketinden alıyoruz. Doğru formatları seçtiğim doğrudur. Bu formatları ülkelere göre (Meksika, Yunanistan...) adapte ediyoruz. Formatımızın çalındığı tek yer oldu dünyada... Türkiye! İnanılır gibi değil. Yemekteyiz'in formatını satın aldık mesela... Program çok iyi gidiyor. Fox TV'de bir anda 'Kaynanalarla Yemekteyiz' diye program başladı. Aradım, "bizimkinin aynısı değil mi?" diye sorunca, 'Kaynanalar var' dediler. O zaman, O Ses Kaynanalar'ı da yapın dedim.

Emeğe çok saygı gösteririm. Beni dolandıran insanlar oldu. Hiçbiri önemli değildir benim için... Para ile tatmin olan biri değilim çünkü... Yaptığım iş ile heyecan duyan biriyim. Fikir hırsızlığı yapıldığında ona dayanamam işte... " dedi.